McGregor zadrwił z mistrza UFC po hitowej gali. "To jakiś gość z Polski?"

Nie milkną echa po znakomitej gali UFC 290. W walce wieczoru Alexander Volkanovski (26-2, 13 KO, 3 Sub) obronił tytuł mistrzowski w wadze piórkowej. "The Great" pokonał przez TKO w trzeciej rundzie Yaira Rodrigueza (15-4, 5 KO, 4 Sub). Z Australijczyka postanowił zakpić Conor McGregor (22-6, 19 KO, 1 Sub).