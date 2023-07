Dricus Du Plessis (20-2, 9 KO, 10 SUB) robi furorę w UFC. Na gali z numerem "290" znokautował byłego mistrza kategorii średniej Roberta Whittakera (24-7, 9 KO, 5 SUB).

Przed walką na gali UFC 290 więcej szans na zwycięstwo przyznawano Whittakerowi. Du Plessis sprawił jednak niespodziankę i wygrał przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

ZOBACZ TAKŻE: Polak uduszony przez Brazylijczyka na gali UFC 290 (WIDEO)

Były zawodnik KSW w pewny momencie wyprowadził cios, po którym jego rywal padł na deski. Ten po chwili wstał, jednak był to początek końca. Du Plessis ruszył do ataku i sędzia przerwał to starcie. Wszystko wskazuje na to, że wygrana otworzy mu drogę do walki o mistrzowski pas w kategorii średniej, który należy do Israela Adesanyi.

Du Plessis jest związany z UFC od 2020 roku. Może się pochwalić sześcioma zwycięstwami w sześciu pojedynkach. Pokonał między innymi Brada Tavaresa, Darrena Tilla i Dereka Brunsona.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MC, Polsat Sport