Kto prowadzi Twittera Igi Świątek? Jest odpowiedź Polki

Udzielanie się w mediach społecznościowych to niejako obowiązek znanych sportowców, którzy tym samym przyciągają do siebie jeszcze większe grono fanów oraz sponsorów. Podobnie jest w przypadku Świątek, która posiada konto m.in. na Twitterze.

W przypadku gwiazd światowego formatu często jednak to nie one same dzielą się swoimi postami z pozostałymi, lecz robią to w ich imieniu agencje zajmujące się wizerunkiem danego sportowca. A jak to wygląda w przypadku Świątek?

- Wchodzę na ten krótki czas, żeby wstawić post, ale przyznam się, że nie spędzam wiele czasu na social mediach w trakcie turnieju. Raczej się odcinam od tego. Staram się jednak wstawić te pomeczowe myśli i wnioski, ale raczej już nie czytam komentarzy. To dzieje się po turnieju - przyznała.

Również po konfrontacji z Bencic na koncie twitterowym polskiej tenisistki pojawił się wpis.

"Kolejna szansa we wtorek. JAZDA!" - brzmi treść.

🔥Another chance on Tuesday. Let's go!



🔥Kolejna szansa we wtorek. JAZDA! pic.twitter.com/f1YHi4SOBU — Iga Świątek (@iga_swiatek) July 9, 2023



To właśnie we wtorek liderka światowego rankingu zmierzy się z Ukrainką w ćwierćfinale Wimbledonu. Obie zawodniczki przyjaźnią się poza kortem. Świątek bowiem bardzo mocno solidaryzuje się z Ukrainą w dobie wojny przeciwko putinowskiej Rosji. Z tego powodu zorganizowała turniej charytatywny w Krakowie, w którym pojawiła się m.in. Switolina.

- Ja wiem, że Elina jest mi wdzięczna, że wspieram Ukrainę. Ja jestem jej wdzięczna, że wzięła udział w evencie rok temu w Krakowie, więc mamy wzajemny szacunek i lubimy się. Ale jak wyjedziemy na kort to obie będziemy walczyć, żeby wygrać - skwitowała.

Cała rozmowa z Igą Świątek w załączonym materiale wideo.