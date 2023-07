Hubert Hurkacz pożegnał się z tegorocznym Wimbledonem. W czwartej rundzie wrocławianin musiał uznać wyższość Novaka Djokovicia. Wicelider rankingu ATP wygrał w czterech setach i przybliżył się do obrony wywalczonego przed rokiem tytułu.

Po dwóch emocjonujących setach rozegranych w niedzielny wieczór Polak i Serb ponownie wyszli na kort w poniedziałkowe popołudnie. Obraz gry w trzeciej odsłonie rywalizacji był zbliżony do tego, co obserwowaliśmy w pierwszych dwóch partiach. Znów to serwis odgrywał kluczową rolę. Ani jeden ani drugi nie był w stanie przełamać rywala.

Tenisiści szli "gem za gem". Hurkacz doprowadził do stanu 6:5. Wtedy serwował Djokovic. Wrocławianin jednak świetnie odpierał ataki rywala, dzięki czemu wypracował sobie dwie piłki setowe. Drugą z nich wygrał i zwyciężył w całym secie 7:5.

Sześć pierwszych gemów czwartej partii wyglądało podobnie, jak w poprzednich odsłonach. Przełom przyszedł w siódmym. Wówczas Hurkacz po raz pierwszy w tym turnieju przegrał swój serwis. Djokovic wyszedł na prowadzenie 4:3 i do wygrania zostały mu dwa gemy. Polak wygrał jeszcze gema przy swoim serwisie, lecz finalnie wicelider rankingu ATP wygrał czwartego seta 6:4 i całe spotkanie 3:1. W ćwierćfinale zmierzy się z Andriejem Rublowem.

Hubert Hurkacz - Novak Djokovic 1:3 (6:7, 6:7, 7:5, 4:6)

mtu, Polsat Sport