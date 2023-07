Drugi letni transfer Piasta Gliwice. Klub pozyskał piłkarza znanego z Fortuna 1 Ligi

Pomocnik wcześniej grał m.in. w rezerwach warszawskiej Legii, Górniku Łęczna i Zagłębiu Sosnowiec.

- W ostatnich sezonach Piast pokazał, że jest jednym z topowych klubów w Polsce. To bardzo dobre miejsce do rozwoju. Jestem zdania, że ciężką pracą można wywalczyć sobie marzenia i będę dążył do tego, aby te marzenia spełniać – stwierdził piłkarz, który był z gliwicką ekipą na zgrupowaniu w Gniewinie.

Dyrektor sportowy Piasta Bogdan Wilk przyznał, że cieszy się z pozyskania tego piłkarza.

- To doświadczony zawodnik, który trenował z zespołem podczas przygotowań do zbliżającego się sezonu. Swoją dyspozycją i pracą na zgrupowaniu przekonał do siebie sztab szkoleniowy, a swoimi umiejętnościami pokazał, że zasługuje na to, aby zostać zawodnikiem Piasta – ocenił.

Wcześniej gliwiczanie zatrudnili 26-letniego ukraińskiego skrzydłowego Serhija Krykuna, który przyszedł z pierwszoligowego Górnika Łęczna.

Trener gliwiczan Aleksandar Vukovic po zakończeniu rozgrywek podkreślił, że ma „kręgosłup” drużyny i rewolucji w składzie nie planuje.

Piast wiosną nie tylko „uciekł” ze strefy spadkowej, realizując główny cel, ale wspiął się na piąte miejsce. Nie przegrał 13 (wliczając walkower w ostatniej kolejce) ligowych starć, co jest klubowym rekordem.

Po sezonie umowę o rok przedłużył doświadczony 33-letni pomocnik Tom Hateley. Anglik trafił do śląskiego klubu w 2018 roku, zdobył z zespołem mistrzostwo Polski i brązowy medal, a po roku gry w cypryjskim AEK Larnaka, wrócił w 2021 roku do Gliwic.

Obrońca Piasta Constantin Reiner został wypożyczony do austriackiego SCR Altach, a pomocnik Michał Kaput na takiej samej zasadzie trafił do Radomiaka. Klub nie przedłużył wygasającego w czerwcu półrocznego kontraktu napastnika Alexa Sobczyka.

psz, PAP