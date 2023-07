El. Ligi Konferencji: Fiński zespół poleci na mecz do Kazachstanu nad Rosją

Przestrzeń powietrzna Unii Europejskiej jest z powodu wojny w Ukrainie zamknięta dla samolotów rosyjskich, a rosyjska została zamknięta dla europejskich.

”Lot z północnej Europy do Kazachstanu samolotami rejsowymi z wieloma przesiadkami, a nawet czarterem, jest bardzo kosztowną i czasochłonną wyprawą. Lot do Astany nie jest z kolei dla nas rozwiązaniem, ponieważ później musielibyśmy pojechać do Kustanaja autobusem trasą przez góry liczącą 800 kilometrów i zabierającą 15 godzin. Zdecydowaliśmy się więc na lot bezpośredni” - powiedział menedżer fińskiego zespołu Hexi Arteva kanałowi telewizji YLE.

”Piłkarze nie mają żadnych obiekcji i obaw, że polecą nad Rosją kazachskim samolotem” - dodał.

Reprezentacja Finlandii, która w eliminacjach do mistrzostw Europy jest w grupie z Kazachstanem, poleci na mecz do Astany 7 września samolotami rejsowymi, omijając przestrzeń powietrzną Rosji.

Sekretarz generalny fińskiej federacji piłkarskiej Marco Casagrande wyjaśnił, że ”lot nad Rosją nie wchodzi w rachubę i nie był nawet rozważany”.

KN, PAP