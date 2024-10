Belgowie przystępują do spotkania z "Les Bleus" po emocjonującym meczu z Włochami zakończonym remisem 2:2. Bramki dla "Czerwonych Diabłów" strzelili Maxim De Cuyper oraz Leandro Trossard. Największymi nieobecnymi w kadrze prowadzonej przez Domenico Tedesco podczas październikowego zgrupowania są Kevin de Bruyne oraz Romelu Lukaku.

"Trójkolorowi" przystępują do tego meczu osłabieni brakiem Kyliana Mbappe oraz Antoine'a Griezmanna. Kapitan reprezentacji niedawno wrócił do gry po kontuzji, jednak selekcjoner Didier Deschamps postanowił nie ryzykować i nie powołał go na październikowe zgrupowanie. Z kolei Griezmann zaskoczył francuskich kibiców, decydując się zakończyć swoją reprezentacyjną karierę.

W drugim szlagierze czwartej kolejki Ligi Narodów Niemcy zagrają z Holandią. Oranje, zajmujący drugie miejsce w grupie z pięcioma punktami, będą musieli radzić sobie bez swojego kapitana, Virgila van Dijka, który został obejrzał czerwoną kartkę w ostatnim meczu z Węgrami. Niemcy również mają swoje problemy kadrowe, ponieważ na zgrupowaniu brakuje wielu kluczowych zawodników ofensywnych, takich jak Kai Havertz, czy Jamal Musiala.

Wyniki i skróty poniedziałkowych meczów Ligi Narodów - 14.10

Dywizja A:

Belgia - Francja

Bośnia i Hercegowina - Węgry

Niemcy - Holandia

Włochy - Izrael

Dywizja B:

Gruzja - Albania 0:1 (0:0)

Bramki: Kristjan Asllani 48

Islandia - Turcja

Ukraina - Czechy

Walia - Czarnogóra

Dywizja C:

Azerbejdżan - Słowacja 1:3 (1:1)

Bramki: Toral Bayramov 38 - Rahil Mammadov 15 (gol samobójczy), Lukas Haraslin 75, David Duris 87

Estonia - Szwecja

