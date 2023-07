Biało-Czerwone znakomicie spisały się w fazie zasadniczej Ligi Narodów, wygrywając 10 spotkań i notując zaledwie dwie porażki. Do turnieju finałowego, który rozegrany zostanie w amerykańskim Arlington, awansowały z pozycji lidera i zgodnie z regulaminem trafiły na drużynę z ósmego miejsca. A ostatnią ekipą, która zakwalifikowała się do Final Eight, były Niemki prowadzone przez byłego selekcjonera męskiej reprezentacji Vitala Heynena.

Oba zespoły spotkały się w Lidze Narodów niespełna dwa tygodnie temu - w koreańskim Suwonie podopieczne Stefano Lavariniego zwyciężyły 3:2. Tie-breaka wygrały 17:15, a mecz trwał dwie godziny i 45 minut.

Reprezentacja od niedzieli jest w Arlington. Lavarini do Stanów Zjednoczonych zabrał dokładnie taki sam skład, jak na dwa ostatnie turnieje w Hongkongu i Suwonie. Szkoleniowiec w całych rozgrywkach praktycznie nie rotował składem i tylko po pierwszym turnieju dokonał jednej zmiany - kontuzjowaną Kamilę Witkowską zastąpiła Dominika Pierzchała.

W przypadku zwycięstwa Polki w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Brazylia - Chiny. Do tej pory Biało-Czerwone tylko raz wystąpiły w turnieju finałowym - w 2019 roku w chińskim Nankin zajęły piąte miejsce.

od godziny 23.00

BS, Polsat Sport, PAP