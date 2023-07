Zagrają w półfinale Ligi Narodów! Historyczny wyczyn polskich siatkarek

Polki szybko uzyskały przewagę w premierowej partii (8:5), a w środkowej części seta dominowały na boisku. Skutecznie prezentowały się w ataku, w całym secie popełniły tylko jeden błąd, w efekcie spokojnie powiększały przewagę (17:11). W końcówce miały seta pod kontrolą i pewnie zmierzały po wygraną, którą przypieczętowała skutecznym atakiem Olivia Różański (25:12).

Na początku drugiego seta role się odwróciły, bo do głosu doszły siatkarki reprezentacji Niemiec (4:8, 5:12). Przebudziła się Hanna Orthmann, co przełożyło się na grę ekipy trenera Vitala Heynena. Polki próbowały gonić wynik, zmniejszyły straty (11:15), ale Niemki odpowiedziały serią zwieńczoną asem Liny Alsmeier (11:19). Polskie siatkarki jeszcze raz zerwały się do walki i złapały kontakt, a dobrą zmianę dała Joanna Pacak (19:20). Końcówka należała jednak do Niemek, którym błąd Polek w ataku dał ostatni punkt (21:25).

Set numer trzy to udane otwarcie Polek (8:5). Rywalki złapały kontakt (11:10) i przez pewien czas obie ekipy toczyły wyrównaną walkę. Później jednak polskie siatkarki odzyskały inicjatywę i po punktowym bloku odskoczyły na cztery oczka (17:13). W końcówce utrzymywały wyraźną przewagę. Rywalki obroniły trzy piłki meczowe, ale efektowny blok Polek ustalił wynik tej części meczu na 25:21.

Mimo nieudanego początku kolejnej partii (1:4), Polki szybko odrobiły straty (7:6), a w kolejnych akcjach wynik oscylował wokół remisu. Reprezentacja Polski odskoczyła na dwa oczka po ataku Różański (17:15), później na trzy po przebiciu Katarzyny Wenerskiej (19:16). W końcówce Niemki zaczęły popełniać błędy – po autowym ataku Orthmann było 23:20; zerwały się jednak do walki. Atak, blok, wreszcie as Camilli Weitzel dały wyrównanie (23:23). Emocje sięgnęły zenitu. Błąd w ataku dał Polkom piłkę meczową, ale po chwili rozpoczęła się rywalizacja na przewagi. Za najmocniejszą broń polskich siatkarek w tej edycji VNL jest uznawany blok i tej broni Polki nie nie zawahały się użyć w dwóch ostatnich akcjach tego spotkania (26:24).

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (18), Olivia Różański (18), Martyna Łukasik (15) – Polska; Hanna Orthmann (22), Lina Alsmeier (15), Camilla Weitzel (13), Lena Stigrot (10) – Niemcy. Blok znów mocną bronią Polek (10–5), które były również skuteczniejsze w ataku; zagrywką lepiej punktowały rywalki (2–6). Niemki popełniły więcej błędów własnych (21–14).

Polska – Niemcy 3:1 (25:12, 21:25, 25:21, 26:24)

Polska: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Katarzyna Wenerska, Olivia Różański, Magdalena Jurczyk – Maria Stenzel (libero) oraz Martyna Czyrniańska, Joanna Pacak, Monika Gałkowska, Julia Nowicka, Monika Fedusio. Trener: Stefano Lavarini.

Niemcy: Pia Kästner, Lina Alsmeier, Lena Stigrot, Hanna Orthmann, Camilla Weitzel, Monique Strubbe – Anna Pogany (libero) oraz Emilia Weske, Corina Glaab, Marie Schölzel, Anastasia Cekulaev. Trener: Vital Heynen.

Sędziowie: Fabrice Collados (Francja) – Angela Grass (Brazylia).

WYNIKI LIGI NARODÓW SIATKAREK 2023

RM, Polsat Sport