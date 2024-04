Będzie trzeci mecz! Jurajscy Rycerze wyrównali stan rywalizacji w finale PlusLigi

Jastrzębski Węgiel przegrał z Aluron CMC Wartą Zawiercie 1:3 w drugim meczu finału PlusLigi. Jurajscy Rycerze wyrównali stan rywalizacji do dwóch zwycięstw, a decydujące starcie zostanie rozegrane w niedzielę. Spotkanie dostarczyło zdecydowanie więcej emocji i dobrej siatkówki niż pierwszy mecz finału i zakończyło się sporym zamieszaniem po kontrowersji w ostatniej akcji.

Premierowa odsłona była bardzo wyrównana i przyniosła sporo emocji. Na początku minimalną przewagę uzyskali zawiercianie (3:5), później gospodarze odwrócili wynik (11:10), a później znów dwa oczka zaliczki uzyskali goście (14:16). Tak obie ekipy zmierzały do zaciętej końcówki. Karol Butryn atakiem po bloku rywali wywalczył piłkę setową dla Aluronu (23:24), ale po chwili rozpoczęła się gra na przewagi. Jean Patry posłał asa (25:24), ale kolejne akcje padły łupem skuteczniejszych w ataku zawiercian. Wynik seta na 25:27 ustalił Trevor Clevenot.

W drugim secie jastrzębianie szybko zaczęli budować punktową zaliczkę (6:3), później wygrali serię akcji od stanu 10:8 do 14:8 i zaczęli kontrolować sytuację. Gdy asa dołożył Norbert Huber, różnica wzrosła do siedmiu oczek (16:9). W końcówce gospodarze prowadzili już 23:16 i... pozwolili rywalom włączyć się do gry. Zaczęli popełniać błędy, poszła seria przy zagrywkach Mateusza Bieńka i goście zmniejszyli różnicę (23:20). Jeszcze asa dla zawiercian posłał Daniel Gąsior, ale Jurij Gladyr wyjaśnił sytuację uderzeniem ze środka (25:22).

Początek trzeciej odsłony obiecujący w wykonaniu jastrzębian (6:3), ale przyjezdni szybko wyrównali – po asie Butryna było 7:7. Od tego momentu siatkarze z Zawiercia zaczęli budować przewagę (10:12, 14:17). Lepiej prezentowali się w polu zagrywki, punktowali blokiem i popełniali mniej błędów od rywali. W końcówce kontrolowali sytuację. Punktową zagrywką popisał się Bartosz Kwolek (18:23), po chwili Clevenot wywalczył piłkę setową, a Butryn zakończył tę część meczu skutecznym atakiem (19:25).

Gospodarze uzyskali minimalną przewagę na początku kolejnej partii (4:2), ale później znów do głosu doszli Jurajscy Rycerze. Nadal dobrze prezentowali się oni w polu serwisowym, bo asami popisali się Mateusz Bieniek (6:7) i Karol Butryn (7:10). Jastrzębianie odrobili straty (16:16) i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Zepsuta zagrywka gospodarzy i atak Butryna w kolejnej akcji oznaczały piłkę meczową dla ekipy z Zawiercia (22:24). Później zrobiło się nerwowo, Marcelo Mendez otrzymał żółtą kartkę, gospodarze obronili się w kolejnej akcji. Gdy skutecznie zaatakował Trevor Clevenot (23:25), goście zamknęli mecz. Jastrzębianie jeszcze protestowali, sugerując błąd w ustawieniu rywali, ale sędziowie zakończyli to spotkanie.

Najwięcej punktów: Jean Patry (17), Tomasz Fornal (16), Rafał Szymura (13) – Jastrzębski Węgiel; Bartosz Kwolek (17), Karol Butryn (14), Trevor Clevenot (13), Mateusz Bieniek (12) – Aluron CMC Warta. MVP: Bartosz Kwolek (12/20 = 60% skuteczności w ataku + 2 asy + 3 bloki).

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie, po porażce 0:3 we własnej hali, wyrównali stan finałowej rywalizacji. Trzeci mecz zostanie rozegrany w niedzielę 28 kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju.

Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (25:27, 25:22, 19:25, 23:25)

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jean Patry, Rafał Szymura, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jarosław Macionczyk, Ryan Sclater. Trener: Marcelo Mendez.

Aluron CMC Warta: Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares, Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Karol Butryn, Trevor Clevenot – Luke Perry (libero) oraz Patryk Łaba, Daniel Gąsior, Thibault Rossard. Trener: Michał Winiarski.

Finały PlusLigi 2024 – mecze, transmisje, daty, godziny:

Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta 1—1

2024-04-24: Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 0:3 (18:25, 25:27, 23:25)

2024-04-27: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (25:27, 25:22, 19:25, 23:25)

2024-04-28: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1).

