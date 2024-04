Reprezentant Polski mocno o szarpaninie po meczu PlusLigi. "Tam prawie doszło do bijatyki"

Po zakończeniu drugiego finałowego meczu PlusLigi doszło do szarpaniny na boisku. Głos na ten temat zabrał reprezentant Polski i siatkarz zespołu Aluron CMC Warta Zawiercie Mateusz Bieniek.

W sobotę 27 kwietnia odbył się drugi finałowy mecz PlusLigi, w którym naprzeciwko siebie stanęły ekipy Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie. Pod koniec meczu doszło do sporej kontrowersji. Przy piłce meczowej dla "Jurajskich Rycerzy" sędziowie nie zauważyli błędu w ustawieniu podopiecznym Michała Winiarskiego. Dzięki temu Warta przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę i doprowadziła do wyrównania w rywalizacji o złotym medal w PlusLidze.

Po zakończeniu meczu na boisku zawrzało. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla byli oburzeni zachowaniem sędziów. Głos w tej sprawie w pomeczowej rozmowie z Martą Ćwiertniewicz zabrał Mateusz Bieniek.

- Za dużo emocji. Nie wiem dokładnie, o co chodziło Jastrzębiu. Tam prawie doszło do bijatyki. Nie można atakować komisarza, który ma już swoje lata. To jest napaść fizyczna. W finale emocje są ogromne - stwierdził Bieniek.

Reprezentant Polski odniósł się również do występu swojego zespołu w hali w Jastrzębiu-Zdroju.

- Mam wrażenie, że dzisiaj bardziej cieszyliśmy się z grania. W Zawierciu na boisku czuć było paraliż. Narzuciliśmy sobie duże oczekiwania, co nie było potrzebne. Teraz zagraliśmy na luzie. Mamy dobry zespół i cieszymy się, że doprowadziliśmy do tego trzeciego spotkania - powiedział siatkarz Warty.

Trzeci, decydujący mecz finałów PlusLigi odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia.