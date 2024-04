Wielki siatkarski klub bez medalu. Nie zagra w Lidze Mistrzów

Siatkarze Trentino o tegorocznych play-offach SuperLegi zapewne będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Jeszcze do trzeciego meczu półfinałów z Mint Vero Volley Monza wszystko układało się po ich myśli - po dwóch spotkaniach prowadzili z Monzą 2-0 i tylko jedno zwycięstwo dzieliło ich od gry o złoto. Potem ponieśli jednak trzy kolejne porażki z zespołem trenera Massimo Ecchelego, przegrali rywalizację 2-3 i została im gra o brązowy medal.

ZOBACZ TAKŻE: Szósty triumf z rzędu! Drużyna Joanny Wołosz wywalczyła mistrzostwo Italii

Walkę o trzecie miejsce z Allianzem Mediolan Itas też rozpoczął dobrze - przed własną publicznością wygrał 3:2. Jak się okazało - było to jego jedyne zwycięstwo w tej serii.

W drugim spotkaniu Allianz zwyciężył u siebie 3:2. W trzecim, w Trydencie, mediolańczycy nie oddali gospodarzom ani jednego seta. Najlepszym graczem tego meczu był Ishikawa, który zdobył najwięcej punktów (18) i grał z bardzo wysoką, 61-procentową skutecznością w ataku.

W sobotę, w czwartym starciu o brąz, znów to Ishikawa pogrążył mistrzów Italii z sezonu 2022/2023. W Allianz Cloud Arenie kapitan reprezentacji Japonii spisał się fantastycznie. Zdobywając aż 28 punktów wyrównał swój osobisty rekord w rozgrywkach Serie A i poprowadził zespół trenera Roberto Piazzy do zwycięstwa 3:1. 28-letni siatkarz, który po sezonie ma się przenieść z Mediolanu do Perugii, w ataku miał jeszcze wyższą skuteczność, niż kilka dni wcześniej (70 procent, 26/37) oraz zagrał dwa asy serwisowe.

Wygrana 3-1 seria dała Allianzowi Mediolan pierwszy w historii klubu medal ligi włoskiej i prawo gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Itas Trentino zakończył rozgrywki poza podium po raz pierwszy od 2018 roku.

Ekipie z Trydentu w tym sezonie został do rozegrania jeszcze jeden mecz. 5 maja w tureckiej Antalyi Itas zmierzy się w finale siatkarskiej Champions League z Jastrzębskim Węglem.

W przyszłym sezonie Trentino w Lidze Mistrzów nie wystąpi. Czwarte miejsce w SuperLedze oznacza, że utytułowany klub czeka walka w Pucharze CEV.

- Chcieliśmy doprowadzić rywalizację o brąz do piątego meczu, ale się nam nie udało. Jednak w przeciwieństwie do innych spotkań w ostatnim czasie, do końca nie przestaliśmy walczyć, pokazując, że wiemy jak zmagać się z trudnościami i do ostatniej piłki próbować napisać inny scenariusz. Mediolan zasłużył na trzecie miejsce, gratuluję rywalom, ale również swojemu zespołowi. To, co zrobiliśmy w trakcie sezonu, zwiększyło oczekiwania wobec nas i być może to nam nie pomogło, bo stało się zbyt dużym obciążeniem. W ostatnim okresie nie potrafiliśmy zachować spokoju, ale myślę, że ten ostatni mecz pokazał, że mamy odpowiednie nastawienie by w finale Ligi Mistrzów zagrać najlepiej, jak potrafimy - powiedział po sobotnim spotkaniu trener Trentino Fabio Soli.

SuperLega, 4. mecz o trzecie miejsce

Allianz Mediolan - Itas Trentino 3:1 (25:21, 18:25, 25:20, 25:21)

Mediolan: Paolo Porro, Ferre Reggers (18), Yuki Ishikawa (28), Osniel Mergarejo (11), Marco Vitelli (6), Agustin Loser (8), Damiano Catania (libero) oraz Matej Kazijski, Nicola Zonta, Petar Dirlić.

Trentino: Riccardo Sbertoli (2), Kamil Rychlicki (14), Alessandro Michieletto (19), Giulio Magalini (12), Jan Kozamernik (8), Marko Podrascanin (9), Gabriele Laurenzano (libero) oraz Gabriele Nelli, Domenico Pace, Daniele Lavia.

Stan rywalizacji: 3-1 dla Allianzu Mediolan.

Poprzednie mecze:

17 kwietnia

Itas Trentino - Allianz Mediolan 3:2 (23:25, 25:18, 23:25, 25:19, 15:11)

20 kwietnia

Allianz Mediolan - Itas Trentino 3:2 (26:24, 17:25, 25:16, 25:27, 22:20)

24 kwietnia

Itas Trentino - Allianz Mediolan 0:3 (22:25, 23:25, 14:25)

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport