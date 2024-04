Kontrowersja na koniec finału. Krótki komentarz Tomasza Fornala

- Nie ma co oceniać pracy sędziów. Potem będą mi wysyłać jakieś pisma, czego nie chcę. Fajnie by było, gdyby tą ostatnią akcję mimo wszystko można było sprawdzić - mówił Tomasz Fornal po zakończonym kontrowersyjną sytuacją sobotnim meczu finałowym PlusLigi. Jego Jastrzębski Węgiel przegrał to starcie 1:3 i w niedzielę rozegra z Aluronem CMC Wartą Zawiercie spotkanie, które zadecyduje o mistrzostwie Polski.