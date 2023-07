Heynen wściekły po meczu z Polkami. Szczere wyznanie: Nienawidzę przegrywać

Polki zamknęły Niemkom drogę do marzeń. Nasze siatkarki wygrały w ćwierćfinale Ligi Narodów 3:1 i odesłały rywalki do domu. Porażki przełknąć nie mógł selekcjoner naszych zachodnich sąsiadek Vital Heynen. - Jestem bardzo zawiedziony. Nienawidzę przegrywać - powiedział trener.

Niemki zajęły w fazie zasadniczej ósme miejsce, dzięki czemu załapały się na turniej finałowy rozgrywane w Teksasie. W pierwszym meczu trafiły na bardzo trudne przeciwniczki - Polki, które okazały się najlepsze po trzech tygodniach rywalizacji.

Selekcjoner Niemek Vital Heynen wierzył jednak, że jego drużyna jest w stanie pokonać "Biało-Czerwone". Rzeczywistość okazała się dla niego brutalna - w pierwszym secie Polki wygrały 25:12. - Postawmy sprawę jasno: początek meczu był fatalny. To był nasz najgorszy set w trakcie całej Ligi Narodów. Takie mecze, jak ten ćwierćfinał to "finały", bo przegrywasz i odpadasz. Czuję, że Polska była lepiej przygotowana na taki "finał" niż my. W pierwszym secie byliśmy gotowi tylko być na boisku. A nie tego chcieliśmy - podsumował Belg w rozmowie ze Sport.pl.

Selekcjoner wskazał też, które zawodniczki napsuły jego podopiecznym najwięcej krwi. - Wiele rzeczy i tak nam wyszło. Bardzo długo zatrzymywaliśmy polskie środkowe, ale nie mogliśmy sobie poradzić z Martyną Łukasik i Olivią Różański. Były dla nas zbyt skuteczne - przyznał.

Belg wyraźnie dawał do zrozumienia, że jest smutny z powodu zaprzepaszczonej szansy. - Nie chcę zostać źle zrozumiany, ale myślę, że w końcówce, to nie Polska wygrała, tylko my nie użyliśmy okazji, które się wtedy pojawiły. Musieliśmy za to zapłacić. Dwa razy mieliśmy szansę na piłki setowe, żadnej nie wykorzystaliśmy. Rozmawiamy tuż po meczu, jestem bardzo zawiedziony. Nienawidzę przegrywać - zakończył Heynen.

W półfinale Polki zagrają z lepszym z pary Brazylia - Chiny.

JŻ, Polsat Sport