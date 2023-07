Polska siatkarka wylądowała na trybunach! Zabawna sytuacja w ćwierćfinale VNL (WIDEO)

Polki stoczyły z reprezentacją Niemiec zaciętą walkę, jak to często miało miejsce w starciach obu ekip. Tym razem do rozstrzygnięcia rywalizacji nie był jednak potrzebny tie-break.

Polskie siatkarki walczyły o każdy punkt, czego przykładem była jedna z akcji czwartego seta. Olivia Różański ruszyła za piłką i wylądowała na trybunach, co zaskoczyło miejscowych kibiców.

– Jest walka, jest ambicja, jest szukanie możliwości utrzymania piłki w grze. Nie zawsze to się udaje, ale tak trzeba grać, bo stawka meczu jest naprawdę duża. Na to, żeby usiąść i odpocząć, przyjdzie jeszcze czas – powiedział komentujący to spotkanie Marek Magiera.

Sytuacja w materiale wideo:

RM, Polsat Sport