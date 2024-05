5:0 i... 2:3! Porażka polskich siatkarek w drugim starciu z Holandią

Polska przegrała z Holandią 2:3 w drugim meczu towarzyskim reprezentacji siatkarek rozegranym w Bielsku-Białej. Pierwsze starcie gospodynie wygrały 5:0. W obu spotkaniach selekcjonerzy umówili się na zagranie pięciu setów. Były to dla obu reprezentacji ostatnie sprawdziany przed startem w Lidze Narodów.

W pierwszym secie, po wyrównanym początku, inicjatywę przejęły Holenderki (12:15, 17:21). W porównaniu z pierwszym spotkaniem, poprawiły one przyjęcie, co przełożyło się na skuteczność w ataku. Pewnie punktowały i wygrały inauguracyjną partię, którą zakończyła mocnym uderzeniem Marrit Jasper (18:25).

Zobacz także: Te kluby dały najwięcej siatkarzy do reprezentacji Polski. Lider zaskakuje?

Początek drugiej odsłony to świetna gra blokiem i szybko uzyskana przewaga przez Holandię (2:7). Polki odrobiły straty (8:8), ale w środkowej części seta poszła punktowa seria rywalek od stanu 10:9 do 10:16. Po asie Anne Buijs gospodynie przegrywały 13:20, ale zerwały się do walki. Po dobrych zagrywkach Olivii Różański zmniejszyły straty (17:20). Końcówka potoczyła się jednak po myśli Pomarańczowych. Eline Timmerman (17:22) i Celeste Plak popisały się asami, a seta zamknął punktowy blok – najmocniejsza broń Holenderek w tej partii (18:25).

W trzecim secie polskie siatkarki wróciły do gry i błyskawicznie wypracowały sobie solidną zaliczkę (10:4). Polki były skuteczniejsze w ataku, a rywalki popełniały więcej błędów, niż w poprzednich partiach. Tym razem to Holenderki musiały gonić wynik. W końcówce zmniejszyły straty (20:18), ale reprezentacja Polski utrzymywała przewagę. Po serwisie rywalek w siatkę gospodynie miały piłkę setową przy stanie 24:20, przyjezdne zdołały jednak doprowadzić do rywalizacji na przewagi! W niej atak Różański i blok dały Polkom zwycięstwo 26:24.

Przed czwartą odsłoną trener Stefano Lavarini wprowadził do gry rezerwowe zawodniczki. Na początku minimalną przewagę miały Polki, przyjezdne zdołały jednak odrobić straty (11:11). Polki odpowiedziały punktową serią (16:11), a Malwina Smarzek imponowała skutecznością w ofensywie. Przy wyraźnej przewadze (20:14), gospodynie tym razem nie pozwoliły sobie na dekoncentrację w końcówce. Natalia Mędrzyk ustaliła wynik seta na 25:19.

Obaj szkoleniowcy umówili się na pięć setów, tym razem tie-break wyniknął jednak z przebiegu spotkania. Decydującą partię lepiej rozpoczęły siatkarki z Holandii (3:5). Gospodynie wyrównały, ale później zaczęły popełniać błędy. Od stanu 7:8 punktowały już tylko rywalki... Juliet Lohuis zaskoczyła polskie siatkarki zagrywką (7:12), a punktowy blok zakończył to spotkanie (7:15).

Skrót meczu Polska - Holandia:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Towarzyskie konfrontacje w Bielsku-Białej były dla obu reprezentacji ostatnim sprawdzianem przed startem w Lidze Narodów. W pierwszym meczu Polska wygrała 5:0. Polskie siatkarki rywalizację w VNL 2024 rozpoczną 14 maja z meczem Włoszkami w Antalyi. W trakcie turnieju w Turcji zagrają jeszcze z Francją, Holandią i Japonią.

Polska – Holandia 2:3 (18:25, 18:25, 26:24, 25:19, 7:15)

Polska: Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Katarzyna Wenerska, Olivia Różański, Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Natalia Mędrzyk, Marlena Kowalewska, Julita Piasecka, Kamila Witkowska, Malwina Smarzek, Weronika Centka, Justyna Łysiak (libero). Trener: Stefano Lavarini.

Holandia: Sarah Van Aaalen, Anne Buijs, Eline Timmermann, Celeste Plak, Marrit Jasper, Indy Baijens – Florien Reesink (libero) oraz Juliet Lohuis, Jolien Knollema, Britt Bongaerts, Elles Dambrink, Nova Marring, Kirsten Knip (libero). Trener: Felix Koslowski.

Skład reprezentacji Holandii siatkarek na Ligę Narodów 2024

Skład reprezentacji Polski siatkarek na Ligę Narodów 2024