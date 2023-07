Muchova wystąpi w turnieju WTA w Warszawie

26-letnia Muchowa na kortach Rolanda Garrosa przegrała w finale z młodszą od siebie o cztery lata Igą Świątek, liderującą światowemu rankingowi, 2:6, 7:5, 4:6.

W drodze do finału w Paryżu Muchova zwyciężyła w trzech setach w półfinale Białorusinkę Arynę Sabalenkę, a wcześniej Rosjanki Anastazję Pawluczenkową i Jewlinę Awanesjan. W pierwszej rundzie wyeliminowała turniejowa ósemkę Greczynkę Marię Sakkari.

"Cieszę się, że Karolina Muchova otrzymała od WTA dziką kartę na nasz turniej - oznacza to, że w ramach BNP Paribas Warsaw Open może dojść do rewanżu za tegoroczny finał Roland Garros. Życzę tego przede wszystkim kibicom, bo polska publiczność tenisowa zasługuje na to, aby podziwiać najlepsze zawodniczki" - powiedział dyrektor turnieju Mariusz Fyrstenberg.

Czeszka plasuje się na szesnastym miejscu w rankingu WTA. Z turniejem na trawiastych kortach w Wimbledonie pożegnała się już w pierwszej rundzie.

Najwyższe w karierze miejsce zawdzięcza nie tylko świetnej grze w Paryżu, ale także w Dubaju i Indian Wells, gdzie dotarła w tym roku do 1/4 finału turniejach rangi WTA 1000, pokonując m.in. Wiktorię Azarenkę, Martinę Trevisan czy Belindę Bencic.

BNP Paribas Warsaw Open rozegrany zostanie w dniach 24-30 lipca 2023 roku na kortach Legia Tenis & Golf przy ul. Myśliwieckiej 4A w Warszawie. Z numerem jeden rozstawiona jest Świątek.

IM, PAP