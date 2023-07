Niespodzianka w Lidze Narodów! To one będą rywalkami Polek

Od początku swój styl gry w tym spotkaniu narzuciły swoim rywalkom Chinki. Diao Linyu chętnie korzystała z wielu opcji w ataku, a świetnie funkcjonował również chiński blok. Brazylijki zdołały utrzymać się w grze do samej końcówki, ale ten fragment należał już do ekipy Państwa Środka. Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 21:25 na korzyść Chinek.

W drugim secie ponownie warunki dyktowały Chinki. Bezpieczna przewaga z początku seta procentowała z każdym kolejnym punktem, a podopieczne trenera Cai Bina wyglądały coraz pewniej. Świetnie spisywała się w ataku Li Yingying, a dominacja Chinek trwała w najlepsze. W końcu z piłki po swojej stronie skorzystały zawodniczki w czerwonych strojach i doprowadziły losy tego seta do końca przy stanie 20:25.



W trzecim secie spotkanie zdecydowanie się wyrównało. Ponownie liderką Brazylijek była Thaisa, która utrzymywała w grze swój zespół. Zawodziła za to Gabi, która choć była drugą punktującą swojego zespołu, to nie prezentowała znanej kibicom skuteczności w ataku. Tainara popisała się jeszcze asem serwisowym i doprowadziła do stanu 17:17. Po drugiej stronie boiska Chinki popełniały z kolei coraz więcej błędów i trzysetowe zwycięstwo powoli wypadało im z rąk. W końcu to Brazylijki odwróciły losy spotkania, co oznaczało, że kibice zgromadzeni w hali w Arlington zobaczą jeszcze co najmniej czwartego seta.





W czwartej partii znów mogliśmy obserwować wyrównane spotkanie. Brazylijki poważnie potraktowały przewagę swoich rywalek i nie zamierzały odpuścić wypracowanej szansy na doprowadzenie do tie-breaka. Problem w tym, że blok Chinek funkcjonował w tym spotkaniu zbyt dobrze. Szczególnie końcowy fragment tego seta upłynął pod znakiem bloku i to ten element zdecydował o losach całego spotkania.

Chinki wygrały 25:23 i 3:1 w całym spotkaniu awansując tym samym do półfinału Ligi Narodów. Rywalem chińskiej reprezentacji będzie reprezentacja Polski, która wcześniej pokonała Niemcy 3:1.



Brazylia - Chiny 1:3 (21:25, 20:25, 25:20, 23:25)

