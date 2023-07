UFC na razie nie dla mistrza FEN! "Ubolewam nad tym"

Na początku lipca menager Kuberskiego, Artur Gwóźdź poinformował, że Polak dostał ofertę walki w Dana White's Contender Series, który jest swego rodzaju eliminatorem do UFC.

BiG NEWS 💣💥 Propozycja walki na DWCS dla Piotrka Kuberskiego 👊🔥 Przeciwnik z Brazyli z rekordem 9:1 👊🔥 @fenmma @BorowiczJakub @JozwiakPawe pic.twitter.com/R8PHlsoWoQ — Artur Gwóźdź (@ArtnoxArtur) July 6, 2023

Rywalem zawodnika z Poznania miał być Marco Tulio Silva, który początkowo planowany był jako rywal z Vala Woodburna. Jamajczyk jednak wskoczył na zastępstwo do walki z Bo Nickalem na UFC 290 i to z Kuberskim wejść do oktagonu miał Brazylijczyk.

- My już wcześniej składaliśmy oferty do większych organizacji, do Bellatora czy DWCS. Nie ukrywam, że dostaliśmy propozycję, bo jeden z zawodników wskoczył do walki na UFC. Niestety musimy z tego zrezygnować. Ubolewam nad tym, bo to była moja życiowa szansa, ale do walki nie dojdzie. Miałem reset od maty, odpoczywałem. Forma jest gorsza. Cały czas odzywa mi się również kontuzja biodra, której nabawiłem się w przygotowaniach do walki z Kamilem Wojciechowskim - powiedział Kuberski.

Kuberski walczy w organizacji Fight Exclusive Night od 2021 roku. Stoczył pięć pojedynków i za każdym razem wygrywał. Jest mistrzem dywizji średniej, a na swoim koncie ma już dwie obrony pasa.

- Cieszy mnie fakt, że zauważyła mnie największa organizacja MMA na świecie. Zostałem wezwany do "armii Dany White'a", ale niestety muszę zrezygnować. Jestem zawodnikiem, który nie bierze walk od tak, żeby ryzykować. Zawsze chcę być przygotowany na 100%, a tu by tak nie było.