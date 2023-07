Justyna Kowalczyk-Tekieli zbulwersowana krytyką Świątek. "Szambo się wylewa"

Iga Świątek w tegorocznej edycji Wimbledonu dotarła do ćwierćfinału, co jest jej najlepszym wynikiem w historii występów w tym najbardziej prestiżowym turnieju tenisowym na świecie. Mimo to, nie brakuje negatywnych komentarzy pod adresem liderki rankingu WTA. W jej obronie stanęła Justyna Kowalczyk-Tekieli.