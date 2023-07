Powrót do Warszawy! Projekt zaprezentował nowego siatkarza

Dla Karola Borkowskiego dołączenie do Projektu Warszawa oznacza powrót do stolicy. Przyjmujący stawiał pierwsze siatkarskie kroki w MKS MDK Warszawa. Po zakończeniu juniorskich rozgrywek występował m.in. w seniorskim zespole BAS Białystok. W 2020 roku dołączył do pierwszoligowego AZS AGH Kraków, w którym z czasem wyrósł na lidera i kapitana zespołu.

– Karol Borkowski był jednym z wyróżniających się zawodników TAURON 1 Ligi, który od dłuższego czasu przykuwał naszą uwagę. Mimo wciąż młodego wieku był kapitanem krakowskiej drużyny, z którą święcił również sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski. Myślę, że ten transfer będzie cennym wzmocnieniem naszego składu, a sam Karol zaskoczy niejednego rywala w nadchodzących rozgrywkach – powiedział wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu Piotr Gacek.

Poprzedni sezon był niezwykle udany dla Borkowskiego. W barwach młodej krakowskiej drużyny wywalczył wraz ze swoimi kolegami awans do fazy play-off zaplecza PlusLigi oraz zdobył Akademickie Mistrzostwo Polski. Co więcej - nowy siatkarz stołecznej ekipy może pochwalić się wieloma osiągnięciami indywidualnymi. W trakcie sezonu zdobył cztery statuetki MVP Tauron 1. Ligi oraz był najlepszym przyjmującym i MVP całego turnieju finałowego Akademickich Mistrzostw Polski.

– Cieszę się, że wracam do miasta, w którym miałem okazję rozpoczynać swoją przygodę z siatkówką. Ostatnie lata spędzone w Krakowie pozwoliły mi rozwinąć mocno swoje umiejętności, więc nie mogę się doczekać, aby zaprezentować je na parkietach PlusLigi – powiedział Borkowski.

Karol Borkowski to drugi zawodnik, który wzmacnia skład Projektu Warszawa na sezon 2023/2024. Wcześniej do warszawskiej drużyny dołączył już środkowy Srećko Lisinac. W najbliższym czasie klub ogłosi kolejnych siatkarzy, którzy będą występowali w stołecznych barwach w nadchodzących rozgrywkach.

