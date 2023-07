Niedzielne mecze będą transmitowane na kanale Polsat Sport Extra. O godz. 10:30 rozpocznie się finał kobiet z udziałem Weroniki Falkowskiej (PZT Team/KS Górnik Bytom, nr 1.) i Marty Leśniak (KT Kubala Ustroń). Po nich na kort wejdą panowie, a w obydwu pojedynkach stawką będzie czek na 32 tysiące złotych, a premia za srebrny medal wyniesie 17 tys. zł.



Warto zauważyć, że od 15 lat w grze pojedynczej mężczyzn nikt nie zdołał obronić tytułu mistrzowskiego. Tym razem ta sztuka nie udała się Michalskiemu, który zakończył występ w półfinale po porażce z Pawelskim.



- Tie-break to jest trochę loteria. Miałem w nim stratę 0-3, potem 2-4. To była praktycznie jedna piłka i potem swój serwis, więc udało mi się go wyciągnąć na 7-4. Drugi set był lepszy, od początku szedłem na nowych piłkach, no i wszystko odgrywałem głęboko, pod końcówkę kortu. Cieszę się, bo dotychczas nigdy jeszcze nie wygrałem z Danielem, więc udało mi się to pierwszy raz. Z Pawłem się znamy i to powinien być też bardzo dobry mecz i będę się starał z niego czerpać przyjemność. Raz chyba wygrałem z nim, raz przegrałem, o ile się nie mylę - powiedział Pawelski.



Sobotnie pojedynki mężczyzn rozpoczęły się mniej więcej o tej samej porze i również skończyły się w odstępie kilku minut. Jako pierwszy do finału awansował Ciaś, rozstawiony z numerem piątym, pokonując Macieja Rajskiego (TENISWIL Warszawa-Wilanów, 15.) 6:3, 7:5.



- Żaden z meczów z Maćkiem nie jest łatwy, u niego widać doświadczenie, no i świetnie operuje slajsem i jednoręcznym bekhendem. Do tego gra na tyle mądrze i skutecznie, nie dając miejsca nawet na chwilę spadku formy i koncentracji. Dzisiaj końcówka drugiego seta mogła pójść tak naprawdę w każdą stronę, na szczęście poszła w moją. Z dotychczasowych meczów w tym turnieju, ten był chyba najtrudniejszy, bo przeciwnik grający na bardzo wysokim poziomie no upał, który też woje robił. A jutro kolejny bardzo ciężki mecz, bo Martyn tutaj prezentuje bardzo dobrą formę, no i będzie miał dodatkowo wsparcie miejscowych kibiców. No i podobno jutro ma być jeszcze większy upał - powiedział Ciaś, który trzykrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski.



Po południu w ostatnim meczu mężczyzn na kortach KS Górnik Bytom zwycięstwo w grze podwójnej odnieśli Wojciech Marek (KT Kubala Ustroń) i Piotr Matuszewski (Calisia Tenis Pro), pokonując w finale 5:7, 6:2, 10-4 Olafa Pieczkowskiego (PZT Team/KT Januszkowo-Olsztyn) i Filipa Pieczonkę (Gdańska Akademia Tenisowa). Triumfatorzy zdobyli 15 tysięcy złotych premii do podziału na parę, a ich finałowi rywale podzielili się sumą 8 tys. zł.



Na zakończenie sobotniej rywalizacji poznaliśmy triumfatorki gry podwójnej, którymi zostały Falkowska i Katarzyna Kawa (PZT Team/BKT Advantage Bielsko-Biała). W finale pokonały Walerię Daraszuk (Calisia Tenis Pro) i Darię Kuczer (BKT Advantage Bielsko-Biała) 6:4, 6:1.



Wyniki finałów 97. NMP w grze podwójnej:



kobiety



Weronika Falkowska (PZT Team/KS Górnik Bytom), Katarzyna Kawa (PZT Team/BKT Advantage Bielsko-Biała) - Waleria Daraszuk (Calisia Tenis Pro), Daria Kuczer (BKT Advantage Bielsko-Biała) 6:4, 6:1



mężczyźni



Wojciech Marek (KT Kubala Ustroń), Piotr Matuszewski (Calisia Tenis Pro) - Olaf Pieczkowski (PZT Team/KT Januszkowo-Olsztyn), Filip Pieczonka (Gdańska Akademia Tenisowa) 5:7, 6:2, 10-4



Medaliści 97. NMP w grze podwójnej:



kobiety



1. Weronika Falkowska (PZT Team/KS Górnik Bytom), Katarzyna Kawa (PZT Team/BKT Advantage Bielsko-Biała)

2. Waleria Daraszuk (Calisia Tenis Pro), Daria Kuczer (BKT Advantage Bielsko-Biała)

3. Olgą Gołaś (SKT Promasters Szczecin), Stefania Rogozińska-Dzik (KS Górnik Bytom)

3. Ewa Czapulak (ZTT Złotoryja), Zuzanna Kubacha (PT Olimpia Poznań)



mężczyźni



1. Wojciech Marek (KT Kubala Ustroń), Piotr Matuszewski (Calisia Tenis Pro)

2. Olaf Pieczkowski (PZT Team/KT Januszkowo-Olsztyn), Filip Pieczonka (Gdańska Akademia Tenisowa)

3. Szymon Kielan (PZT Team/KS Górnik Bytom), Piotr Pawlak (WKT Mera Warszawa)

3. Alan Bojarski (BKT Advantage Bielsko-Biała), Paweł Ciaś (KT Kubala Ustroń)

Informacja prasowa