Gwiazdy tenisa z ofertą "łatwego zarobku". Wystąpią w portalu dla dorosłych?!

A wszystko zaczęło się od... problemów zdrowotnych Badosy, która wspólnie z Tsitsipasem miała wystąpić w mikście podczas tegorocznej edycji Wimbledonu. Uraz pokrzyżował jednak plany obojga. Wówczas do akcji wkroczył Mike Ford - wiceprezydent portalu "My.Club", na którym umieszczane są treści przeznaczone dla osób dorosłych.

Ford wysłał list do pary, w którym zachęcił obojga do umieszczania "zakulisowych" nagrań i fotografii ze swojego życia. Oczywiście nie za darmo. Zaproponował bowiem do 77 tysięcy funtów za założenie kont i regularne udostępnianie materiałów - co najmniej trzy razy w tygodniu.

"Aby nadrobić to, co przegapiliście - i co ważniejsze, zapewnić fanom ekskluzywną akcję zakulisową, chciałbym zaoferować wam do 77 tysięcy funtów (niespełna pół miliona złotych) za założenie kont i udostępnianie wspólnych treści w My.Club" - napisał.

Badosa to 25-letnia Hiszpanka, której największym sukcesem w turniejach wielkoszlemowych jest ćwierćfinał French Open w 2021 roku. Wygrała trzy turnieje WTA oraz 7 ITF. W kwietniu 2022 roku była wiceliderką rankingu światowego. Tsitsipas to 24-letni Grek - finalista tegorocznego Australian Open oraz French Open sprzed dwóch lat. W tym roku dotarł do czwartej rundy na Wimbledonie, czym powtórzył swój najlepszy wynik z 2018 roku.

KN, Polsat Sport