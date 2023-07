Nadeszła pora na KSW 84 w Polsat Plus Arenie w Gdyni. W walce wieczoru do swojej dziewiątej obrony mistrzowskiego pasa w kategorii ciężkiej przystąpi Phil De Fries (23-6, 1NC, 6 KO, 13 Sub). Rywalem Anglika będzie Szymon Bajor (24-9, 10 KO, 10 Sub). Łącznie na kibiców 10 pojedynków w formule MMA. Relacja i wyniki na żywo gali KSW 84 na Polsatsport.pl.

Zawodnik z Sunderlandu panuje niepodzielnie w kategorii ciężkiej KSW od 2018 roku. Od tamtej pory zapisał na swoim koncie aż osiem udanych obron tytułu mistrzowskiego. To najlepszy wynik w historii organizacji. Dla De Friesa będzie to powrót do klatki po niespełna pięciu miesiącach przerwy. Po raz ostatni walczył w lutym na gali w Libercu. Wówczas pokonał przez TKO w pierwszej rundzie Todda Duffee. Tym samym zrewanżował się Amerykaninowi za przegraną sprzed lat.

Dominację De Friesa próbowało przerwać już wielu zawodników. W sobotę spróbuje zrobić to Bajor. Rzeszowianin wygrał siedem z ostatnich ośmiu walk. Były mistrz FEN w wadze ciężkiej wraca do klatki po niemal rocznej przerwie. W sierpniu 2022 roku na gali PFL jednogłośną decyzją sędziów pokonał Ronny'ego Markesa.

Zdecydowanym faworytem main eventu KSW 84 jest De Fries. Czy Bajora stać na sprawienie niespodzianki i odebranie pasa aktualnemu mistrzowi?

Podczas gali w Gdyni do klatki wejdą również lokalni bohaterowie - Sebastian Przybysz (11-3, 5 KO, 3 Sub), Bartosz Leśko (12-3-2, 2 KO, 6 Sub) i Krystian Kaszubowski (10-3, 2 KO, 1 Sub). Wszyscy trzej reprezentują klub Mighty Bulls Gdynia. Pierwszy z nich wystąpi w co-main evencie, w którym zmierzy się z Islamem Djabrailovem (9-4, 2 KO, 3 Sub). Interesująco powinno być także w starciu w kategorii średniej, w którym rękawice skrzyżują Damian Janikowski (7-5, 5 KO, 1 Sub) i Cezariusz Kęsik (13-3, 10 KO, 2 Sub).

Łącznie w karcie walk znalazło się 10 pojedynków.

Relacja i wyniki na żywo gali KSW 84 na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Wyniki walk gali KSW 84:

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries (23-6, 1NC, 6 KO, 13 Sub) - Szymon Bajor (24-9, 10 KO, 10 Sub) - o pas mistrzowski wagi ciężkiej

61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz (11-3, 5 KO, 3 Sub) - Islam Djabrailov (9-4, 2 KO, 3 Sub)

83,9 kg/185 lb: Cezariusz Kęsik (13-3, 10 KO, 2 Sub) - Damian Janikowski (7-5, 5 KO, 1 Sub)

120,2 kg/ 265 lb: Darko Stosic (17-6, 11 Ko, 1 Sub) - Stefan Vojcak (6-0, 2 KO, 3 Sub)

83,9 kg/185 lb: Bartosz Leśko (12-3-2, 2 KO, 6 Sub) - Nemanja Nikolić (9-0-1, 4 KO, 5 Sub)

77,1 kg/170 lb: Krystian Kaszubowski (10-3, 2 KO, 1 Sub) - Henry Fadipe (13-10-1, 9 KO, 3 Sub)

65,8 kg/145 lb: Damian Stasiak (13-9, 1 KO, 10 Sub) - Pascal Hintzen (8-2, 6 Sub)

61,2 kg/135 lb: Bruno Augusto dos Santos (10-4, 1 KO, 5 Sub) - Gustavo Oliveira (8-1, 4 KO, 3 Sub)

83,9 kg/185 lb: Borys Dzikowski (3-0, 2 KO) - Damian Mieczkowski (1-0, 1 KO)

61,2 kg/135 lb: Patryk Chrobak (3-3, 2 KO, 1 Sub) - Miłosz Melchert (2-1, 2 KO)

mtu, Polsat Sport