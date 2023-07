Duże zmiany zaszły w kategorii półciężkiej UFC. Jamahal Hill (12-1-1NC, 7 KO) postanowił zwakować tytuł mistrzowski. Dotychczasowy czempion doznał kontuzji, przez którą czeka go dłuższa przerwa od walk. Przypomnijmy, że jednym z czołowych zawodników tej dywizji jest Jan Błachowicz (29-9-1, 9 KO, 9 Sub), który za dwa tygodnie na UFC 291 zmierzy się z Aleksem Pereirą (7-2, 6 KO).

"Sweet Dreams" opublikował film na swoim kanale YouTube, w którym opowiedział o powodach rezygnacji z pasa. Hill doznał kontuzji zerwania ścięgna Achillesa. To oznacza, że Amerykanina czeka operacja, a następnie rehabilitacja. W związku z tym nie mógłby bronić tytułu w najbliższym czasie.

ZOBACZ TAKŻE: UFC na razie nie dla mistrza FEN! "Ubolewam nad tym"

Warto wspomnieć, że to nie pierwsza tego typu sytuacja w kategorii półciężkiej w ostatnim czasie. W grudniu 2022 roku ze względu na uraz tytuł mistrzowski zwakował Jiri Prochazka. Wówczas UFC zdecydowało, że o pas powalczą Jan Błachowicz i Magomed Ankalaev. Ich pojedynek zakończył się remisem, a zatem nie wyłoniono nowego mistrza.

Bezkrólewie zakończyło się w styczniu, gdy wspomniany Hill na gali w Brazylii pokonał Glovera Teixeirę i sięgnął po pas. Jak się później okazało, 32-latek nie zdążył nawet przystąpić do obrony tytułu. Miało do niej dojść w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a jego rywalem miał być wracający po kontuzji Prochazka.

Za dwa tygodnie na UFC 291 w Salt Lake City dojdzie do niezwykle ważnego starcia dla losów dywizji do 205 funtów. Błachowicz stoczy bój z Pereirą. Dla byłego mistrza wagi średniej będzie to debiut w wyższej kategorii wagowej. Wiele wskazuje na to, że polsko-brazylijska potyczka wyłoni kolejnego pretendenta do tytułu.

Co ciekawe, w internecie pojawiły się spekulacje, że walka Błachowicz - Pereira w związku z zaistniałą sytuacją może uzyskać status mistrzowski. Przypominałoby to sytuację z grudnia zeszłego roku, gdy do czegoś takiego doszło przy okazji walki Błachowicz - Ankalaev. Na razie jednak nie ma potwierdzonych informacji, jakoby UFC miało takie plany.

mtu, Polsat Sport