Polskie siatkarki osiągnęły duży sukces awansując do półfinału Ligi Narodów, ale wierzą, że są w stanie pokusić się o jeszcze lepszy wynik. W sobotę w amerykańskim Arlington o finał zmierzą się z Chinkami, które miesiąc temu pokonały 3:0. Czy teraz powtórzą ten wynik? Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Chiny na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 23:00.

"Biało-Czerwone" po wygraniu w ćwierćfinale z Niemkami 3:1, po raz pierwszy w historii występów Ligi Narodów zakwalifikowały się do najlepszej czwórki. Dzień później wybrały się do hali, aby obejrzeć mecz Brazylia – Chiny; z tej bowiem pary został wyłoniony półfinałowy rywal. Azjatki wygrały 3:1 i po raz drugi w tym sezonie spotkają z Polkami.

ZOBACZ TAKŻE: Polski trener przenosi się do Japonii. W przeszłości pracował z reprezentacją

Libero reprezentacji Maria Stenzel uważa, że Chinki przeciwko Brazylii zagrały znacznie lepiej, niż podczas turnieju w Hongkongu. Tam podopieczne Stefano Lavariniego zagrały jedno z najlepszych spotkań w rozgrywkach i zwyciężyły 3:0.

- Myślę, że musimy więcej uwagi skupić na tym zespole, jeśli chodzi o różne elementy, ale na pewno nasi statystycy i cały sztab przygotują nas taktycznie. Ale wszystko głównie zależy od naszego nastawienia - my mocno wierzymy w siebie i w ten zespół. Wierzymy, że wygramy z Chinkami i z takim nastawieniem wyjdziemy na ten półfinał - powiedziała Stenzel, cytowana przez stronę Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Jedną z bohaterek ćwierćfinału z Niemkami była rezerwowa środkowa Joanna Pacak, która pojawiła się na parkiecie w drugim secie. Zdobyła dziewięć punktów, z czego sześć blokiem.

- Cieszę się, że mogłam dołożyć punkty w tak ważnych momentach i że trener mi zaufał zostawiając mnie na boisku. Nasze nastawienie przed półfinałem jest pozytywne i będziemy się skupiać na każdym kolejnym meczu i kolejnym przeciwniku. Jesteśmy tutaj po to, aby spełniać nasze marzenia i to jest nasz główny cel – zaznaczyła siatkarka, która w kolejnym sezonie będzie bronić barw BKS Bostik Bielsko-Biała.

Dla Polek awans do czołowej czwórki to największy sukces w historii Ligi Narodów; dotychczas najlepszym wynikiem była piąta lokata wywalczona w 2019 roku w chińskim Nankin. Z kolei Azjatki dwukrotnie zakończyły rozgrywki na trzecim miejscu.

Biało-czerwone dzięki udanym występom w LN mocno poprawiły swoją pozycję w rankingu międzynarodowym. Obecnie zajmują siódmą lokatę, ale wygrana w półfinale mocno by je przybliżyła do szóstych w tym zestawieniu Chinek. Ranking FIVB będzie niezwykle istotny dla krajów, które nie wywalczą przepustek do igrzysk w turniej kwalifikacyjnych.

W drugim meczu o finał trzykrotne triumfatorki Ligi Narodów Amerykanki mierzą się z Turcją, która jako jedyna reprezentacja wystąpiła we wszystkich półfinałach.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Chiny na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 23:00.

jz, Polsat Sport