Argentyńczyk Lionel Messi już oficjalnie został piłkarzem Interu Miami. Jeden z najlepszych zawodników w historii futbolu, mistrz świata z 2022 roku, podpisał w sobotę kontrakt z klubem MLS do końca 2025 roku. W niedzielę odbędzie się jego prezentacja.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że rozpoczynam nowy etap mojej kariery w Interze Miami i w Stanach Zjednoczonych - powiedział 36-letni Messi, cytowany w komunikacie prasowym.

Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki większość kariery spędził w Barcelonie, a w ostatnich dwóch latach występował w Paris Saint-Germain.

W grudniu w Katarze zdobył z reprezentacją Argentyny tytuł mistrza świata, był najlepszym piłkarzem turnieju, ale w PSG nie odnosił sukcesów na miarę swoich oczekiwań. W ubiegłym miesiącu zapowiedział, że dołączy do Interu Miami po wygaśnięciu kontraktu z paryskim klubem.

Współwłaścicielem amerykańskiego klubu jest David Beckham, były znany zawodnik reprezentacji Anglii i Manchesteru United.

Umowa Messiego została sfinalizowana w sobotę, czyli nieco ponad pięć tygodni po tym, jak zadeklarował, że przyjedzie do Interu Miami. Klubu przedstawi go w niedzielę wieczorem na swoim stadionie w Fort Lauderdale.

Na poniedziałek zaplanowano oficjalną konferencję prasową, a na wtorek jego pierwszy trening z nowym zespołem.

Klub już wcześniej ogłosił, że kontrakt Messiego będzie obowiązywał przez dwa i pół sezonu, a piłkarz ma zarabiać od 50 do 60 milionów dolarów rocznie, co daje łączną wartość kontraktu od 125 do 150 milionów dolarów w samej gotówce.

Słynny Argentyńczyk powinien zadebiutować w Interze 21 lipca w meczu Leagues Cup, turnieju drużyn z USA i Meksyku, przeciwko meksykańskiej ekipie Cruz Azul.

Messi będzie największą gwiazdą w historii północnoamerykańskiej ligi MLS i najsłynniejszym piłkarzem, który podpisał kontrakt w Stanach Zjednoczonych od czasu przybycia Brazylijczyka Pelego do New York Cosmos w 1975 roku.

Razem z Messim w Interze będzie grać jego wieloletni kolega z Barcelony Hiszpan Sergio Busquets, a drużynę poprowadzi były trener "Barcy" Argentyńczyk Gerardo Martino.

- Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że największy gracz na świecie wybrał Inter Miami CF i Major League Soccer. Jego decyzja jest świadectwem rozmachu oraz energii stojącej za naszą ligą i naszą dyscypliną w Ameryce Północnej - oświadczył komisarz MLS Don Garber.

- Nie mamy wątpliwości, że Lionel pokaże światu, iż MLS może być "Ligą Wyboru" dla najlepszych piłkarzy - dodał.

MC, PAP