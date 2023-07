Pierwszy set padł łupem Biało-Czerwonych, którzy wygrali do 22. W drugiej partii lepiej poradzili sobie zawodnicy z Ameryki Południowej. Brazylijczycy zwyciężyli 25:21 i doprowadzili do wyrównania w meczu. Polacy odpowiedzieli świetną postawą w trzeciej odsłonie, w której już na początku wypracowali sobie kilkupunktową przewagę. Ostatecznie wygrali do 17.

O ile początek czwartego seta był dość wyrównany, tak z czasem Biało-Czerwoni zaczęli przejmować inicjatywę. Wyszli na kilkupunktowe prowadzenie i kontrolowali wynik do końca spotkania.

Polacy zajęli w turnieju piąte miejsce. Jeszcze w niedzielę poznamy brązowych (będą nimi Bułgarzy lub Argentyńczycy) oraz złotych medalistów mistrzostw. O zwycięstwo w zmaganiach powalczą reprezentacje Włoch i Iranu.

Polska - Brazylia 3:1 (25:22, 21:25, 25:17, 25:22)

mtu, Polsat Sport