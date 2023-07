Zmarzlik przegrał tylko dwa wyścigi - z Janowskim w drugiej serii startów oraz Jarosławem Hampelem, w biegu numer 13. Mistrz świata z dorobkiem 13 punktów awansował bezpośrednio do finału. Decydujący bieg nie był zbyt emocjonujący, Zmarzlik wypchnął pod bandę Dudka, a za nim usadowił się Janowski, który nie miał większy szans dogonić zawodnika Motoru. Zacięta walka toczyła się o trzecią lokatę. Dudek, który miał za sobą udaną rundę zasadniczą (13 pkt i awans do finału), na drugim okrążeniu wyprzedził Hampela.

Do ostatniego biegu trwała walka o miejsca 3-6 gwarantujące udział w barażu. Hampel w Pile jeździł w kratkę, ale mimo to mógł liczyć na przychylność miejscowej publiczności. Wielu bowiem kibiców doskonale jeszcze pamięta, gdy miejscowa Polonia Piła w składzie z 17-letnim żużlowcem w 1999 roku sięgnęła po drużynowe mistrzostwo kraju. Zawodnik Motoru zaczął od zwycięstwa, ale potem dwukrotnie przyjechał ostatni i znów wygrał dwa biegi, co pozwoliło mu na start w barażu. W nim atakiem przy bandzie minął rywali i pierwszy zameldował się na mecie. Pecha miał natomiast Dominik Kubera, który jadąc na drugiej pozycji zanotował defekt, a skorzystał z tego Janowski, który finiszował za Hampelem i wywalczył prawo startu w finale.

Na dobry wynik liczył m.in. Piotr Pawlicki, który w pierwszą rundę w Rzeszowie zakończył na trzecim miejscu. Turniej zaczął się dla niego w najgorszy możliwy sposób, gdyż w swoim pierwszym starcie został nieprzepisowo zaatakowany przez Adriana Gałę i zaliczył groźnie wyglądający upadek. Indywidualny mistrz Polski z 2018 roku w karetce opuścił tor i nie był w stanie kontynuować zawodów. Tym samym stracił też szanse na dobre miejsce w tegorocznej edycji IMP.

O pechu mógł też mówić jego straszy brat Przemysław, który otrzymał od organizatora "dziką kartę" na rundę w Pile. Lider Enei Falubazu Zielona Góra jeździł całkiem dobrze, ale ze względu na dwa ostrzeżenia został wykluczony z jednego z wyścigów i do zajęcia miejsca w czołowej szóstce zabrakło mu jednego punktu.

Po drugiej rundzie na prowadzeniu umocnił się Zmarzlik, który już o siedem punktów wyprzedza Janowskiego i o dziewięć Dudka. Trzeci, ostatni turniej rozegrany zostanie w Krośnie 30 lipca.

Wyniki 2. rundy IMP na żużlu w Pile:

1. Bartosz Zmarzlik (Platinum Motor Lublin) 16 pkt

2. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) 14+2

3. Patryk Dudek (For Nature Solutions Apator Toruń) 14

4. Jarosław Hampel (Platinum Motor Lublin) 9+3

5. Dominik Kubera (Platinum Motor Lublin) 11+0

6. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) 11+1

7. Przemysław Pawlicki (Enea Falubaz Zielona Góra) 9

8. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) 8

9. Szymon Woźniak (e.but Stal Gorzów Wlkp. 8

10. Oskar Fajfer (e.but Stal Gorzów Wlkp.) 6

11. Krzysztof Buczkowski (Enea Falubaz Zielona Góra) 6

12. Kacper Woryna (Tauron Włókniarz Częstochowa) 5

13. Wiktor Lampart (For Nature Solutions Apator Toruń) 4

14. Wiktor Jasiński (e.but Stal Gorzów Wlkp.) 3

15. Mateusz Cierniak (Platinum Motor Lublin) 2

16. Adrian Gała (InvestHousePlus PSŻ Poznań) 2

17. Mateusz Świdnicki (Cellfast Wilki Krosno) 0

18. Piotr Pawlicki (Betard Sparta Wrocław) 0

Czołówka klasyfikacji IMP po dwóch rundach:

1. Zmarzlik 34 pkt

2. Janowski 27

3. Dudek 25

4. Hampel 19

5. Woźniak 17

6. Woryna 14

7. Fajfer 14

8. Przyjemski 14

MC, PAP