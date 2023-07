Oto najnowszy ranking FIVB po Lidze Narodów! Co z pozycją Polek?

Międzynarodowy ranking od pewno czasu jest uaktualniany na bieżąco, po każdym meczu. Reprezentacje otrzymują punkty za zwycięstwo w poszczególnych spotkaniach bądź odejmowane po porażkach, a ich liczba zależy m.in. od wyniku i pozycji rywala w rankingu.

Za wygraną ze Stanami Zjednoczonymi (3:1) w spotkaniu o brąz Ligi Narodów Polska otrzymała 8,3 pkt, co pozwoliło jej się umocnić na siódmym miejscu i zwiększyć przewagę nad Japonią do 11. Biało-czerwone mocno powiększyły swój dorobek w trakcie trwania rozgrywek, przed którymi zajmowały 10. lokatę.

Zwycięstwo Turcji w finale przy jednoczesnej porażce Amerykanek sprawiło, że obie drużyny zamieniły się miejscami w klasyfkacji. Triumfatorki Ligi Narodów zostały nowym liderem.

Ranking FIVB zyskał na wartości po zmianach dotyczących zasad kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. To właśnie pozycja w tym zestawieniu będzie miała istotne znaczenie dla reprezentacji, które nie wywalczą awansu w turniejach kwalifikacyjnych. Rozegrane one zostaną we wrześniu, jeden z nich odbędzie się w Łodzi. Pięć najlepszych drużyn z rankingu na koniec przyszłorocznej edycji Ligi Narodów dołączy do uczestników turnieju olimpijskiego, przy czym musi być zachowany parytet kontynentów (każdy musi mieć swojego przedstawiciela na igrzyskach).

Czołówka rankingu FIVB:

1. Turcja 365,64 pkt

2. USA 358,45

3. Włochy 354,41

4. Brazylia 346,21

5. Serbia 345,74

6. Chiny 345,20

7. Polska 315,30

8. Japonia 304,27

9. Dominikana 269,41

10. Holandia 258,44

jbartosiewicz, PAP