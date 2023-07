Sukces warty fortunę! Ile Polki zarobiły w Lidze Narodów?

"Biało-Czerwone" sięgnęły po brązowy medal w Lidze Narodów, pokonując reprezentację Stanów Zjednoczony 3:2. W półfinale górą były Chinki, które następnie uległy reprezentacji Turcji 1:3. Liga Narodów to bardzo prestiżowy turniej na świecie. Trzecie miejsce naszych zawodniczek to nie tylko ogromna zaliczka punktowa w rankingu, ale również pokaźny przypływ gotówki.

Zespół pod wodzą Stefano Lavariniego po raz pierwszy zakończył na podium zawody światowej rangi. W meczu o brązowy medal "Biało-Czerwone" pokonały mistrzynie olimpijskie (3:2), osiągając tym samym najlepszy wynik od 55 lat. Amerykanki w zaciętej końcówce musiały uznać wyższość naszych zawodniczek, kończąc turniej we własnej hali na czwartym miejscu.

Reprezentacja Polski, dzięki fantastycznym występom podczas tegorocznej Ligi Narodów, zgarnęła sporo punktów do rankingu FIVB, co ułatwi naszym siatkarkom drogę na igrzyska olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Nie jest to jednak jedyny sukces, którym mogą się pochwalić nasze zawodniczki. Liga Narodów znana jest z ogromnych nagród finansowych w różnych kategoriach, dzięki czemu jest najkorzystniejszym finansowo turniejem w całym kalendarzu. Dla zwycięzcy VNL przeznaczony jest milion dolarów.

"Biało-Czerwone" za zdobycie brązowego medalu otrzymały 300 tysięcy dolarów, nie jest to jedyna nagroda finansowa, jaką na swoim koncie zapisała nasza reprezentacja. Za występy w fazie zasadniczej Polki dostały ok. 100 tysięcy dolarów. Cała zarobiona przez nasze zawodniczki daje w przeliczeniu na złotówki 1,6 miliona dla zespołu!

Warto wspomnieć, że za zdobycie tytułu mistrza Europy drużyny siatkarskie mogą zarobić 500 tysięcy dolarów, ku zaskoczeniu tytuł mistrza świata należy do najmniej opłacalnych; w światowym czempionacie można zarobić ok. 200 tysięcy dolarów.

jbartosiewicz, Polsat Sport