Spełniły się prorocze słowa Tomasza Wójtowicza. "Gdzieś się tam teraz uśmiecha"

W niedzielę reprezentacja Polski pokonała 3:2 Stany Zjednoczone w meczu o brąz Ligi Narodów siatkarek. Dla "Biało-Czerwonych" to historyczny sukces i pierwszy medal od 14 lat. - W pewnym momencie serce miałam w gardle - przyznała Joanna Kaczor-Bednarka, która wraz z Markiem Magierą skomentowała to spotkanie w Polsacie Sport.

- Błagałam, aby ten mecz się skończył i żebyśmy jeszcze wytrzymali to napięcie, bo widać było, że dziewczyny są ultrazmęczone - podkreśliła w pomeczowym studiu brązowa medalistka mistrzostw Europy 2009.

- Słyszałam od sztabu medycznego przed tym spotkaniem, że to zmęczenie jest, ale nikt o nim nie myśli, bo wiadomo, że trzeba zagrać dobre spotkanie. Jak będzie dobra gra, to wynik też może być dobry. Chciałabym to przeżyć jeszcze raz, co tu dużo mówić - dodała Kaczor-Bednarska.

Marek Magiera podzielił się natomiast historią związaną z legendą polskiej siatkówki. - Po mistrzostwach świat w zeszłym roku, a dokładniej po meczu z Serbią, byliśmy w Gliwicach na kawie z Jakubem Bednarukiem, gdy zadzwonił do mnie Tomaszem Wójtowicz - opowiadał ekspert.

- Powiedział: "Widzisz, jak te dziewczyny fajnie grają? Nie wiadomo, jak ze mną będzie. Życzę ci, żebyś kiedyś ich medal skomentował, bo one na to absolutnie zasługują". Dzisiaj ten medal jest, a Tomek pewnie gdzieś się tam teraz uśmiecha - dodał Magiera. Wójtowicz był mistrzem świata z Meksyku (1974) roku oraz złotym medalistą olimpijskim z Montrealu (1976). Zmarł w październiku 2022 roku.

Magier przyznał, że wszystkie mecze Polek w tegorocznej Lidze Narodów skomentował w koszulce fundacji im. Tomasza Wójtowicza. - To był taki mój talizman na tę edycję. Obiecuję, że będę ją miał także na ME oraz podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk - dodał komentator.

HS, Polsat Sport