Stysiak wzruszona po historycznym sukcesie. "To było kluczem"

- Nie ma znaczenia, że jesteśmy zespołem "pływającym". Nigdy wcześniej nie mieliśmy medalu w Lidze Narodów - nie kryła radość Stysiak po spotkaniu ze Stanami Zjednoczonym.

W rozmowie z dziennikarką "Volley World" atakująca wskazała to, co pomogło reprezentacji odnieść zwycięstwo. - Dzisiaj pokazałyśmy, że gramy jak zespół, co było kluczem do zdobycia tego medalu. Bardzo ciężko pracowałyśmy, żeby się tutaj znaleźć - podkreśliła.

Niedzielnemu spotkaniu towarzyszyło wiele emocji. Stysiak przyznała, że po jego zakończeniu drużyna mogła w końcu odetchnąć. - Po tej ostatniej piłce to wszystko odeszło. Zrobiłyśmy coś niesamowitego - przyznała.

Na koniec Stysiak w ojczystym języku bezpośrednio zwróciła się do polskich kibiców. - Jesteście niesamowici! Wierzyliście w nas do końca, nawet po wczorajszej przegranej. Trzymajcie za nas kciuki w następnych turniejach. bo na pewno pokażemy dobrą siatkówkę - powiedziała.

HS, Polsat Sport