Poznaliśmy triumfatora Ligi Narodów siatkarek! Cztery sety w finale

Tureckie siatkarki od początku nadawały ton wydarzeniom na boisku (1:4). Co prawda Chinki odrobiły straty z początku seta (13:13), ale skutecznie grające rywalki w końcówce miały wyraźną przewagę. Gdy Ebrar Karakurt popisała się asem serwisowym było 18:23. Reprezentantki Chin zerwały się jeszcze do walki, ale Melissa Vargas zamknęła seta skutecznym atakiem (22:25).

Reprezentantki Chin prezentowały się słabo również na początku drugiej odsłony. Popełniały sporo błędów, co wykorzystywały rywalki. W pewnym momencie złapały jednak właściwy rytm. Odrobiły straty (15:15) i tym razem to one przejęły inicjatywę w końcówce. Yingying Li ustaliła wynik tej partii na 25:22.

W trzeciej partii nie było zwrotów akcji i wielkich emocji. Turczynki szybko odskoczyły na kilka punktów (8:5), a w środkowej części seta powiększyły zaliczkę (16:9). Skuteczna gra Vargas pozwoliła utrzymać przewagę w końcówce, a ostatni punkt w tym secie przyniósł reprezentacji Turcji przestrzelony serwis przeciwniczek (19:25).

Chinki wygrały kilka akcji na początku czwartej odsłony (4:2), ale tureckie siatkarki szybko przejęły inicjatywę. Nadal imponowała w ataku Vargas, dobrze prezentowały się również jej koleżanki z drużyny. W efekcie w środkowej części seta wynik rozjechał się już wyraźnie (20:11) i Turczynki mogły już zacząć końcowe odliczanie. Piłkę meczową przyniósł im błąd rywalek w ataku, a chwilę później punkt na wagę triumfu w VNL 2023 zdobyła punktowym blokiem Zehra Gunes (16:25).

Skrót meczu Chiny - Turcja:



Najwięcej punktów: Li Yingying (21), Yuan Xinyue (11) – Chiny; Melissa Vargas (26), Eda Erdem (12), Ebrar Karakurt (12), Derya Cebecioglu (10) – Turcja. Turczynki aż 14 punktów zdobyły blokiem (rywalki 5), dołożyły też osiem oczek bezpośrednio z zagrywki.

Chiny – Turcja 1:3 (22:25, 25:22, 19:25, 16:25)

Chiny: Xinyue Yuan, Linyu Diao, Xiangyu Gong,Yuanyuan Wang, Yunlu Wang, Yingying Li – Mengjie Wang (libero) oraz Yixin Zheng, Xiaoting Xu, Hui Zhong, Qingqing Du, Gao Yi. Trener: Bin Cai.

Turcja: Melissa Vargas, Derya Cebecioglu, Elif Sahin, Eda Erdem Dündar, Zehra Gunes, Ebrar Karakurt – Gizem Orge oraz Ayca Aykac, Ilkin Aydin, Saliha Sahin, Cansu Özbay. Trener: Daniele Santarelli.

Sędziowie: Karina Noemi René (Argentyna) – Sumie Myoi (Japonia).

WYNIKI LIGI NARODÓW SIATKAREK 2023

RM, Polsat Sport