Niesamowita walka o medal! Polskie siatkarki trzecią drużyną Ligi Narodów

Polki nerwowo rozpoczęły to spotkanie, w efekcie rywalki odskoczyły na kilka punktów. Szybko jednak ruszyły do odrabiania strat. As Agnieszki Korneluk pozwolił złapać kontakt (10:11), a punktowy blok wyrównał wynik (12:12). Później polskie siatkarki popisały się kapitalną serią sześciu wygranych akcji, zwieńczoną asem serwisowym Martyny Łukasik (18:13). To był kluczowy moment seta, a Polki powtórzyły tę historię w końcówce – znów wygrały sześć kolejnych akcji, a Olivia Różański zamknęła tę część meczu skutecznym atakiem (25:15).

Trener Karch Kiraly przed drugim setem wymienił cały skład! Polki znów zaliczyły słabe otwarcie (3:7), tym razem nie były jednak w stanie nawiązać walki w dalszej części tej odsłony. Rezerwowe spełniły oczekiwania szkoleniowca i to Amerykanki dominowały na boisku, powiększając przewagę (8:16). W końcówce kontrolowały sytuację, a skuteczny atak Avery Skinner ustalił wynik na 16:25.

Siatkarki Stanów Zjednoczonych uzyskały też przewagę na początku trzeciej odsłony (6:9). Polki odrobiły straty po ataku Korneluk (12:12). Sygnał do ataku dała Magdalena Stysiak, która najpierw popisała się asem serwisowym, następnie dwoma skutecznymi atakami, a później kolejnym asem (19:15). Ten fragment seta nakręcił polską drużynę, która w końcówce utrzymywała przewagę. W ostatniej akcji w aut zaatakowała Jordan Thompson (25:19).

Po ostatniej akcji seta zrobiło się nerwowo, bo na parkiet upadła Korneluk. Środkowa wróciła jednak do gry od początku kolejnej partii. Później bolesny upadek zaliczyła Stysiak, ale on również kontynuowała grę. Seta lepiej rozpoczęły Amerykanki (3:7). Polki błyskawicznie odrobiły straty (9:9). Gra na moment się wyrównała, ale siatkarki USA znów złapały właściwy rytm (12:16). Biało-czerwone goniły wynik i dopięły swego po kiwce Martyny Łukasik (17:17). Amerykanki odpowiedziały jednak serią siedmiu wygranych akcji (17:24), która przesądziła o losach seta. Zakończyła go skutecznym atakiem Asjia O'Neal (18:25).

Rywalizację o brązowy medal VNL 2023 rozstrzygnął więc tie-break. Rozpoczął się on po myśli Polek (3:0, 5:1). Rywalki ruszyły do odrabiania strat i złapały kontakt, gdy asa posłała Micha Hancock (9:8). To była zapowiedź emocji w końcówce. Dwa błędy dały ekipie USA wyrównanie (11:11). Po ataku Andrei Drews Amerykanki miały piłkę meczową (13:14), ale Stysiak odpowiedziała atakiem w sam narożnik boiska. Rozpoczęła się gra na przewagi, a w niej atakująca reprezentacji Polski znów grała główną rolę. Wojnę nerwów Polki zakończyły punktowym blokiem (17:15). Po nim pierwszy w historii polskiej żeńskiej siatkówki medal Ligi Narodów stał się faktem.

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (23), Martyna Łukasik (14), Olivia Różański (14), Agnieszka Korneluk (13), Magdalena Jurczyk (10) – Polska; Avery Skinner (18), Andrea Drews (10) – USA.

Polska – USA 3:2 (25:15, 16:25, 25:19, 18:25, 17:15)

Polska: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Katarzyna Wenerska, Olivia Różański, Magdalena Jurczyk – Maria Stenzel (libero) oraz Monika Gałkowska, Julia Nowicka, Monika Fedusio. Trener: Stefano Lavarini.

USA: Micha Hancock, Alexandra Frantti, Andrea Drews, Haleigh Washington, Dana Rettke, Khalia Lanier – Justine Wong-Orantes (libero) oraz Lauren Carlini, Jordan Thompson, Kelsey Robinson, Chiaka Ogbogu, Asjia O'Neal, Avery Skinner. Trener: Karch Kiraly.

Sędziowie: Angela Grass (Brazylia) – Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (ZEA).

WYNIKI LIGI NARODÓW SIATKAREK 2023

