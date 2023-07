Gigantyczna sensacja w Lidze Mistrzów! Były trener Legii upokorzony

Do ogromnej sensacji doszło w Budapeszcie, gdzie w rewanżowym meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów Ferencvaros prowadzony przez byłego trenera Legii Stanisława Czerczesowa przegrał wysoko 0:3 z Klaksvikiem. Dla zespołu z Wysp Owczych było to historyczne zwycięstwo w eliminacjach do tych elitarnych rozgrywek.