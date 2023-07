Wiemy, gdzie zagra Janiuk. "Lekko zagmatwane losy"

"Lekko zagmatwane były jej losy po ostatnim sezonie. Można powiedzieć, że jedną nogą była już w innym klubie, ale na szczęście ostatecznie pozostała w BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała z czego bardzo się cieszymy" - napisano o wspomnianej środkowej w komunikacie klubowym.

Nowymi zawodniczkami w BKS są - przyjmujące: Regiane Bidias (Brazylijka, poprzednio grała w #VolleyWrocław) i Joanna Ciesielczyk (UJ-CM Solna Wieliczka), rozgrywająca Aleksandra Stachowicz (ENEA Energetyk Poznań), środkowa Joanna Pacak (#VolleyWrocław) oraz reprezentanta Estonii, atakująca Kertu Laak.

W końcowej klasyfikacji sezonu 2022/2023 BKS zajął czwarte miejsce. Uzyskał prawo gry w europejskich rozgrywkach, w Pucharze CEV.

"W poprzednim sezonie tyle dobrego nasze dziewczyny pokazały, że dobrze by było, aby w kolejnym zajęły co najmniej to samo miejsce. Zdajemy jednak sobie sprawę, że rywalki też się wzmacniają. Dlatego ewentualnie zajęcie piątego czy szóstego miejsca w końcowej klasyfikacji też nie będzie złym wynikiem. Jednak skoro z 14 zawodniczek dziewięć grało już wcześniej u nas, to liczę na to iż nadal będziemy pokazywać dobrą siatkówkę" - powiedziała Jagieło.

Przygotowania do sezonu bielszczanki rozpoczną drugiego sierpnia. Ze względu na występy zawodniczek w drużynach narodowych trener Bartłomiej Piekarczyk przez większość okresu przygotowawczego nie będzie miał do swojej dyspozycji wszystkich siatkarek.

psl, PAP