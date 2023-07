Czas na nowy sezon Fortuna 1 Ligi. Już pierwsza kolejka przyniesie kilka ciekawych spotkań, a na sportowych antenach Polsatu pokażemy m. in. starcia z udziałem Motoru Lublin czy Wisły Kraków. Transmisje TV i stream online wszystkich meczów 1. kolejki Fortuna 1 Ligi na Polsat Box Go. Wybrane spotkania w Polsacie Sport i Polsacie Sport Extra.

Pierwsza kolejka rozpocznie się w Gdyni, gdzie miejscowa Arka zmierzy się z Bruk-Betem Termaliką. Obydwie drużyny mają chrapkę na awans do Ekstraklasy, więc emocji nie powinno zabraknąć. Transmisja meczu Arka Gdynia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w piątek 21 lipca o 18:00 w Polsat Box Go.

ZOBACZ TAKŻE: Jest najnowszy ranking FIFA. Co z pozycją Polski?

Tego samego dnia kamery Polsatu zawitają do Lublina, gdzie Motor podejmie Zagłębie Sosnowiec. Beniaminek z Lubelszczyzny stanie przed trudnym zadaniem, bowiem Zagłębie solidnie wzmocniło kadrę przed starem ligi. Transmisja meczu Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec w piątek 21 lipca o 20:30 w Polsacie Sport i Polsat Box Go.

Pierwszym sobotnim meczem tej kolejki będzie rywalizacja Chrobrego Głogów z Lechią Gdańsk. Gdańszczanie przystąpią do sezonu po licznych perturbacjach i z brakami na kilku pozycjach. Czy gospodarze z Głogowa wykorzystają słabości Lechii? Transmisja meczu Chrobry Głogów - Lechia Gdańsk w sobotę 22 lipca o 15:00 w Polsat Box Go.

Dwie i pół godziny później sezon zainauguruje krakowska Wisła. Piłkarze Radosława Sobolewskiego wybiorą się na wymagający teren do Łęcznej. Czy Górnik sprawi problemy Białej Gwieździe, która przeszła małą rewolucję po zakończeniu poprzedniego, nieudanego sezonu? Transmisja meczu Górnik Łęczna - Wisła Kraków w sobotę 22 lipca od 17:30 w Polsacie Sport Extra i Polsat Box Go.

W sobotni wieczór zostanie rozegrany jeszcze jeden mecz na pierwszoligowych boiskach. Polonia Warszawa zagra z GKS-em Tychy przy Konwiktorskiej i liczy na udany powrót na ten poziom rozgrywek. Transmisja meczu Polonia Warszawa - GKS Tychy w sobotę 22 lipca o 20:00 w Polsat Box Go.

W niedzielne popołudnie jako pierwsi na boisko wyjdą gracze Podbeskidzia oraz Wisły Płock. Bielszczanie mają ambicje, by tym razem realnie włączyć się do walki o Ekstraklasę. Ich rywale chcą jak najszybszego powrotu na najwyższy poziom rozgrywkowy. Transmisja meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Płock w niedzielę 23 lipca od 12:40 w Polsacie Sport oraz Polsat Box Go.

Inna ekipa z Mazowsza - Znicz Pruszków - tego samego dnia podejmie Resovię. Żadna z drużyn nie jest wskazywana jako faworyt do awansu, ale tak naprawdę dopiero początek sezonu zweryfikuje plany obydwu ekip. Transmisja meczu Znicz Pruszków - Resovia w niedzielę 23 lipca od godziny 15:00 w Polsat Box Go.

O godzinie 18:00 wybrzmi pierwszy gwizdek spotkania Miedzi Legnica z GKS-em Katowice. Legniczanie z impetem rozpoczęli budowę składu, który ma za zadanie powrót w szeregi Ekstraklasy. Ambitne plany mają jednak również włodarze GieKSy, którzy sprowadzili do Katowic m. in. Mateusza Maka. Transmisja meczu Miedź Legnica - GKS Katowice w niedzielę 23 lipca o 18:00 w Polsat Box Go.

Pierwsza kolejka zakończy się w Rzeszowie, gdzie miejscowa Stal zagra z Odrą Opole. Gospodarze stracili latem wiele kluczowych postaci, dlatego nowy sezon jest sporą niewiadomą. Opolanie będą z kolei chcieli poprawić nastroje swoich kibiców po słabej poprzedniej kampanii. Transmisja meczu Stal Rzeszów - Odra Opole w poniedziałek 24 lipca od 18:00 w Polsat Box Go.

Wydarzenia 1. serii spotkań podsumujemy w magazynie Fortuna 1 Ligi. Transmisja w poniedziałek 24 lipca o 21:30 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

psl, Polsat Sport