18. etap Tour de France dla Duńczyka! Uciekał przez wiele kilometrów

Kasper Asgreen (Soudal- Quick Step) wygrał 18. etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Moutiers do Bourg-en-Bresse (184,9 km). Duńczyk wraz z trójką innych zawodników uciekał przez wiele kilometrów. Jego rodak Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) zachował koszulkę lidera.

Drugie miejsce zajął Holender Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), a na podium stanął również kolejny uciekinier, Norweg Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team). Peleton, w którym był Vingegaard, przyprowadził w tym samym czasie Belg Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Asgreen zanotował pierwsze w karierze zwycięstwo w TdF. Był to także pierwszy triumf grupy Soudal-Quick Step w tegorocznej edycji wyścigu.

Czwartkowa trasa była typowo spinterska. Przez wiele kilometrów kolarze jechali po płaskim terenie i mieli do pokonania tylko dwie górskie premie 4. kategorii. Po długim, 16-kilometrowym dojeździe honorowym trzech zawodników zdecydowało się na ucieczkę. Grupę śmiałków tworzyli: Belg Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Abrahamsen i Asgreen. Nie było chętnych do zlikwidowania ataku, zwłaszcza że każdy z uciekających miał powyżej trzech godzin straty do lidera. Przodownicy wypracowali ponad minutę przewagi nad peletonem.

Kolejna próba odjechania od zasadniczej grupy zainicjowana przez Eenkhoorna powiodła się. Od tego momentu praktycznie aż do mety czórka uciekienierów zgodnie współpracowała.

Na końcowym odcinku etapu peleton mozolnie zaczął skracać dystans. Na ostatnich setkach metrów grupa pościgowa miała prowadzącą czwórkę w zasięgu wzroku. Przewaga stopniała do zaledwie 5 sekund. 28-letni Asgreen zachował najwięcej sił z uciekających i mógł unieść ręce w geście triumfu po pięknej walce na finiszu.

– Ten ostatni tydzień rywalizacji był bardzo trudny. Zespoły sprinterskie są mocno zmęczone. Jestem dumny i szczęśliwy, że tak zgodnie współpracowaliśmy na trasie w trakcie ucieczki. Miałem ciężki rok po kraksie w wyścigu Dookoła Szwajcarii. Takie zwycięstwo buduje i dedykuję je wszystkim, którzy w tym czasie byli ze mną – powiedział Asgreen.





Lider Vingegaard na etapie został sklasyfikowany na 28. miejscu. Duńczyk rozpoczął czwartkowy etap z ogromną przewagą 7.35 min nad Słoweńcem Tadejem Pogacarem – największą różnicą między pierwszym a drugim miejscem w tej fazie etapie wyścigu od 1981 roku.

W grupie zasadniczej przyjechali Polacy. Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) był 40., a Rafał Majka Majka (UAE Team Emirates) zajął 47. miejsce.

Wyścig zakończy się w niedzielę tradycyjnie na Polach Elizejskich w Paryżu.

Wyniki 18. etapu, Moutiers- Bourg-en-Bresse, 184,9 km): 1. Kasper Asgreen (Dania/Soudal-Quick-Step) 4:06.48 2. Pascal Eenkhoorn (Holandia/Lotto-Dstny) 3. Jonas Abrahamsen (Norwegia/Uno-X Pro Cycling Team) 4. Jasper Philipsen (Belgia/Alpecin-Deceuninck) 5. Mads Pedersen (Dania/Lidl-Trek) 6. Cees Bol (Holandia/Astana-Qazaqstan Team) 7. Jordi Meeus (Belgia/BORA-hansgrohe) 8. Matteo Trentin (Włochy/UAE Team Emirates) 9. Christophe Laporte (Francja/Jumbo-Visma) 10. Luca Mozzato (Włochy/Team Arkea-Samsic) ... 40. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 47. Rafal Majka (Polska/UAE Team Emirates) wszyscy ten sam czas Klasyfikacja generalna: 1. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 72:04.39 2. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) strata 7.35 3. Adam Yates (W. Brytania/UAE Team Emirates) 10.45 4. Carlos Rodríguez (Hiszpania/INEOS Grenadiers) 12.01 5. Simon Yates (W. Brytania/Team Jayco-AlUla) 12.19 6. Pello Bilbao (Hiszpania/Bahrain Victorious) 12.50 7. Jai Hindley (Australia/BORA-hansgrohe) 13.50 8. Felix Gall (Austria/AG2R-Citroën Team) 16.11 9. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 16.49 10. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 17.57 ... 15. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 55.15 40. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 2:30.48

RM, PAP