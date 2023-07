20 lipca to Międzynarodowy Dzień Szachów. "Polska jest poważnym graczem w szachowym świecie"

20 lipca to Międzynarodowy Dzień Szachów. – To są dokładnie 99. urodziny Międzynarodowej Federacji Szachowej, a gra królewska jest coraz młodsza, bo coraz młodsi zawodnicy w nią grają – mówi Łukasz Turlej, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej. Polska w ostatnim czasie stała się poważnym graczem w szachowym świecie.

Z okazji 99. urodzin światowych szachów realizowany jest program, który ma jeszcze bardziej spopularyzować szachy. – W tym roku namawiamy wszystkich ludzi, którzy grają w szachy, by namówiły do spróbowania i pokochania szachów jedną osobę. Szachy to turnieje dla zawodowców, ale także dla amatorów i dla dzieci – dodaje Turlej.

Bez wątpienia bardzo wiele dla popularyzacji szachów zrobił Jan-Krzysztof Duda. Młody Polak przebojem wdarł się do światowej czołówki. – Bardzo się cieszę, że mogę pomóc w budowie pozycji szachów. To piękna gra, która z pewnością zasługuje na wielką popularność. To wielka sprawa, że tak wielu ludzi chce grać w szachy. Na pewno rosnącej bardzo szybko popularności szachów w Polsce służy wiele dużych imprez organizowanych w naszym kraju – mówi Jan-Krzysztof Duda.

Rzeczywiście, w ostatnim czasie w Polsce odbyło się wiele szachowych imprez, w tym mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych w Katowicach oraz mistrzostwa świata w tej samej odmianie szachów w Warszawie. – Do tego mieliśmy najważniejsze wydarzenie szachowe w historii polskich szachów, czyli Superbet Grand Chess Tour, w czasie którego gościliśmy Magnusa Carlsena, Jana-Krzysztofa Dudę i cała światową czołówkę szachową. Warto podkreślić, że w mistrzostwach Europy w katowickim Spodku udział wzięło ponad tysiąc zawodników. Kolejne miesiące to na pewno kolejne wielkie wyzwania – dodaje Turlej.

Międzynarodowy Dzień Szachów został ustanowiony w 1966 roku w rocznicę założenia Międzynarodowej Federacji Szachowej, która powstała 20 lipca 1924 roku w Paryżu. Święto obchodzone jest w 178 krajach, a z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Szachowej odbywa się w tym czasie wiele szachowych imprez. Szacuje się, że na całym świecie w szachy gra ponad 600 milionów ludzi.

