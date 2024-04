Leroy Merlin Partnerem Olimpijskiej Reprezentacji Polski

8 kwietnia w Warszawie Krzysztof Kordulewski – Prezes Leroy Merlin Polska i Radosław Piesiewicz – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego poinformowali o rozpoczęciu wzajemnej współpracy. Leroy Merlin będzie odtąd wspierał z ogromnym zaangażowaniem polskich sportowców i medalistów Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 oraz XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Poniedziałkowa konferencja symbolicznie otworzyła kolejny rozdział w historii Leroy Merlin Polska – firmy, która od wielu lat aktywnie wspiera polski sport.

– Jestem dumny, że mamy możliwość wspierać polskich sportowców w tak wyjątkowych – bo jubileuszowych dla Polski – igrzyskach olimpijskich. Sport i związane z nim pozytywne emocje zawsze były mi bliskie i chyba wszystkim pracownikom naszej firmy, dlatego to wielka radość, że teraz nasze kibicowanie zyska szerszy wymiar. Cieszymy się ze współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim i trzymamy kciuki za przygotowania do zawodów. Oby to był szczęśliwy rok dla nas wszystkich – powiedział podczas konferencji Krzysztof Kordulewski, Prezes Leroy Merlin Polska.



W ramach współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim Leroy Merlin przygotuje dla polskich medalistów Igrzysk Olimpijskich w Paryżu oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina specjalną nagrodę. Będzie nią sfinansowanie i kompleksowa realizacja „pod klucz” remontu wykończeniowego nowo wybudowanych mieszkań, które otrzymają polscy złoci medaliści olimpijscy.



– Dobro i zadowolenie polskich olimpijczyków oraz medalistów olimpijskich są dla nas najważniejsze i od roku trwania mojej kadencji stanowią priorytet dla moich działań, ale i całego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jestem bardzo szczęśliwy, że dziś Leroy Merlin Polska dołącza do Polskiej Rodziny Olimpijskiej i dorzuca swoją przysłowiową „cegiełkę” do naszej wyjątkowej puli nagród. Nagroda Leroy Merlin Polska zdejmuje z naszych mistrzów olimpijskich ciężar wykończenia mieszkań. Teraz nasi bohaterowie wchodząc do swojego nowego mieszkania, będą mogli w nim od razu zamieszkać. To dla nich wielki komfort i za to serdecznie dziękuję Panu Prezesowi Krzysztofowi Kordulewskiemu, jak i całej ekipie Leroy Merlin Polska – powiedział z kolei Radosław Piesiewicz, Prezes PKOl.

Możliwość wykończenia mieszkań, które w stanie deweloperskim trafią do naszych mistrzów, stanowi wyzwanie, ale i wielką radość dla nowego partnera PKOl, ze względu na działalność biznesową marki Leroy Merlin. Oferta sklepów obejmuje nie tylko materiały budowlane, wyposażenie i dekorację wnętrz, ale także kompleksowe usługi projektowo-wykończeniowe, czy stolarskie. Eksperci Leroy Merlin będą mieli więc okazję zrealizować to, w czym się specjalizują – dostarczyć kompleksowe wykończenie apartamentów od projektu, przez dobór produktów, aż po montaż. Przygotują projekty kuchni, łazienki i salonu, w kilku wariantach do wyboru, tak aby mistrzowie olimpijscy czuli się doskonale w nowych wnętrzach dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb i gustu.



– Urządzimy ich mieszkania pod klucz, od podłogi aż po sufit – zapewniła podczas konferencji Joanna Próchnicka, dyrektorka komunikacji Leroy Merlin. Realizacja prac wykończeniowych stanowiących nagrodę, przewidziana jest na rok 2026, po oddaniu kluczy do nowej inwestycji jaką są mieszkania na „osiedlu sportowców”, które powstaje w stolicy.



Konferencja prasowa PKOl i Leroy Merlin Polska stała się okazją do świętowania rozpoczęcia współpracy oraz spotkania z naszymi wyjątkowymi sportowcami. Wśród gości pojawił się m.in. Tomasz Majewski, pierwszy i jedyny Europejczyk, który obronił tytuł mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą, czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, który w 2008 w Pekinie i 2012 w Londynie zdobył złoty medal, a w Paryżu będzie pełnił rolę szefa polskiej misji olimpijskiej.



– Wykańczanie domu, czy mieszkania jest o wiele bardziej stresujące niż start olimpijski. Więc jeśli ktoś zdejmie ze sportowców ten ciężar, to oni na pewno to odczują. Ale rzeczywiście, takich nagród nigdy nie było, nie było tak bogatych sponsorów i hojnych darczyńców. Mam nadzieję, że to będzie dodatkowy motywator, który pozwoli już za kilka miesięcy walczyć w Paryżu o te najwyższe laury. Wierzę, że to uskrzydli naszych atletów, żeby mogli pokazać to, co mają najlepszego. My jako misja chcemy, aby nasi sportowcy na miejscu nie mieli dodatkowych stresów poza swoimi startami. Oni muszą tam skupiać się tylko na starcie, a misja musi im w tym pomagać – powiedział Majewski.

W gronie gwiazd sportu na spotkaniu pojawiła się też Anhelina Łysak, urodzona na Ukrainie zapaśniczka posiadająca polskie korzenie, od 2021 roku walcząca w stylu wolnym w polskich barwach narodowych i jak na razie jedyna przedstawicielka zapasów z kwalifikacją do Paryża. – Trenuję zapasy od 16 lat i na moim koncie jest 13 medali z mistrzostw Europy i świata, ale nie ma tam tego głównego medalu. Długo pracowałam nad tym, żeby najpierw zdobyć kwalifikację na igrzyska i to mi się udało. Do Paryża jadę wziąć co moje, tego czego jeszcze nie mam – powiedziała Anhelina Łysak. Na dzień przed wylotem do Kanady, gdzie polscy kolarze torowi walczyć będą o olimpijską kwalifikację, gośćmi Leroy Merlin i PKOl byli przedstawiciele kolarstwa torowego – Igor Krymski – trener torowców sprinterów oraz jego podopieczni Maciej Bielecki i Rafał Sarnecki – zawodnicy startujący w sprincie drużynowym na kolarskim welodromie.



– Jedziemy do Kanady postawić ostatnią kropeczkę nad „i” i potem chcemy tylko skoncentrować się na igrzyskach. Mieliśmy trochę perturbacji w naszym sporcie ostatnimi czasy, ale udało się. Dlatego, korzystając z okazji, chciałbym ogromnie podziękować panu prezesowi Radosławowi Piesiewiczowi, bo choć nieoficjalnie, ale doskonale wiem, że miał duży wpływ co wydarzyło się ostatnio dobrego dla nas. Te wszystkie ruchy, które ostatnio miały miejsce i dotyczyły nas, to była jego inicjatywa. Ogromne podziękowania, bez tej pomocy byśmy nie pojechali po kwalifikacje. A na igrzyskach jest o co walczyć, bo te nagrody robią wrażenie i to na pewno dodadzą przysłowiowego wiatru w żagle wszystkim sportowcom – powiedział Igor Krymski.



– Nie myślę jeszcze o starcie w igrzyskach, ponieważ musimy postawić tę kropeczkę nad „i”, tak jak powiedział trener. Chcemy teraz pojechać do Kanady, wystartować i pokazać swoją klasę. To, co przeszliśmy ostatnio to była męka na ugorze, ale wszystko co się dzieje dobrego wokół nas, tak jak teraz, bardzo nas motywuje – powiedział Maciej Bielecki.



– Skupiamy się teraz na Kanadzie. Wróciliśmy ze zgrupowania, ale póki co nie myślimy jeszcze o igrzyskach. W Kanadzie musimy dać z siebie wszystko i to jest teraz najważniejsze, bo będziemy walczyć bezpośrednio z Kanadyjczykami. Jesteśmy faworytami, ale na ich terenie, więc jeśli się uda to będzie nam to smakowało podwójnie – powiedział Rafał Sarnecki.

W spotkaniu z licznie przybyłymi mediami uczestniczył także Łukasz Gutkowski – jedyny jak do tej pory polski pięcioboista z kwalifikacją na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024. Wierzymy, że nie będzie we Francji jedynakiem.



– U mnie już kwalifikacja jest i to imienna, dodatkowo wywalczona na swoim terenie, więc rzeczywiście smakowała podwójnie. Cały czas jestem w toku przygotowań, treningi pojedyncze starty, ale główny cel jest jeden, to igrzyska olimpijskie. Wszystko jest podporządkowane pod to właśnie, a pik formy ma przyjść w sierpniu podczas mojego startu. Cieszę się, że ja mogę zajmować się tylko budowaniem swojej formy, a inne podmioty zajmują się budowaniem tego wszystkiego wokół, tych nagród. Najważniejsze, że mogę skupić się na procesie przygotowań, bo wiem, że ta praca przyniesie potem fajne efekty, z których wszyscy będziemy mogli się cieszyć – powiedział Łukasz Gutkowski.



Tegoroczne igrzyska w Paryżu będą wyjątkowe choćby ze względu na setną rocznicę pierwszego startu Olimpijskiej Reprezentacji Polski w tej najważniejszej imprezie sportowej świata. To właśnie w Paryżu ktoś z Polaków zdobędzie olimpijski krążek letniej edycji igrzysk numer 300. W związku z tym pracownicy i Zarząd Leroy Merlin przyłączają się aktywnie do grona kibiców naszej reprezentacji i z niecierpliwością czekają na występ naszej ekipy w stolicy Francji.



Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 zostaną rozegrane w dniach 26 lipca – 11 sierpnia.

