Diamentowa Liga w Polsce znów najlepsza! "To zaszczyt i duma"

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej 2023 został wybrany sportową imprezą roku podczas Gali Sport Biznes Polska. To kolejny dowód na to, że największe lekkoatletyczne wydarzenie w tej części Europy jest sportową marką z najwyższej półki. – Uznanie branży sportowej bardzo nas cieszy i motywuje do jeszcze intensywniejszej pracy. Jej efekty będzie można poznać podczas tegorocznego memoriału, na który zapraszamy 25 sierpnia – zapowiada Marek Plawgo, dyrektor komunikacji mityngu.