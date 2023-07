5. kolejka LOTTO SuperLIGI – czas na pierwsze rozstrzygnięcia!

O czoło tabeli

To będzie absolutny hit LOTTO SuperLIGI! O status niepokonanej ekipy w rozgrywkach powalczą KS Górnik Bytom i lider BKT Advantage Bielsko-Biała. Bytomianie to rewelacja sezonu. 5. kolejka będzie przedłużeniem emocji tenisowych na tamtejszych kortach związanych z organizacją Narodowych Mistrzostw Polski. O tym, że zawodnicy tego klubu dobrze czują się na swoich „śmieciach”, świadczą ich wyniki z krajowego czempionatu. Jedna z liderek Górnika - Weronika Falkowska, ustrzeliła dublet mistrzowski (singiel i debel), a utalentowany Martyn Pawelski dotarł do finału gry pojedynczej.



W ekipie z Bielsko-Białej pierwsze skrzypce grają Słowak Jozef Kovalik oraz Katarzyna Kawa, która w Bytomiu na MP wywalczyła dwa krążki - złoto w deblu i brąz w singlu. Nie wiadomo, czy pojawi się na korcie powracająca po dłuższej przerwie Maja Chwalińska, która zdążyła rozegrać już jeden mecz deblowy w lidze, a obecnie intensywnie przygotowuje się do imprezy z cyklu WTA - BNP Paribas Warsaw Open, do której dostała dziką kartę. W tej konfrontacji bardzo trudno wskazać jest faworyta.



Akademicy kontra stolica



W ostatnim spotkaniu "czerwona latarnia" rozgrywek - AZS TENIS Poznań, zmierzy się ze stołeczną MERĄ. Mimo ostatniej pozycji w tabeli Poznaniaków nie można lekceważyć. W 4. kolejce przekonali się o tym bytomianie, wygrywając dopiero po mikście 4:3. Akademicy wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo, a pojedynek ze spisującym się poniżej oczekiwań WKT MERA może być doskonałą do tego okazją.

Ich rywal, brązowy medalista poprzednich rozgrywek, wciąż pozostaje w grze o awans do FINAL FOUR, ale do końca sezonu musi zaliczyć komplet zwycięstw. Jeden z liderów stołecznej ekipy - Daniel Michalski, był rozstawiony z turniejową „jedynką” podczas MP, ale nie sprostał presji, ulegając w półfinale Martynowi Pawelskiemu. Obecnie Michalski gra w challengerze w Finlandii (Tampere Open). Wciąż dobrej formy szuka Ula Radwańska, która w zeszłym tygodniu przegrała w pierwszej rundzie turnieju ITF w Portugalii - Seixal Ladies Open 2023. Faworytem na papierze są warszawiacy, ale strata przez nich punktów będzie co najwyżej niespodzianką.



Wszystkie spotkania 5. kolejki LOTTO SuperLIGI zaczną się w niedzielę (23 lipca) o godz. 10:00. Wcześniej odbędzie się oficjalna prezentacja zespołów.

Sponsorem tytularnym rozgrywek jest marka LOTTO, której właścicielem jest Totalizator Sportowy. W gronie sponsorów znaleźli się również: PZU, Krajowa Grupa Spożywcza, Enea, Kanga, Recman oraz enel-sport. Projekt jest objęty oficjalnym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Transmisje meczów LOTTO SuperLIGI w sportowych kanałach Polsatu.

