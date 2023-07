Rusza Fortuna 1 Liga. Żurawski: Zanosi się na jeszcze bardziej emocjonujący sezon

Michał Białoński, Polsat Sport: W tym sezonie Fortuna 1 Liga może być jeszcze ciekawsza niż w ubiegłym. Do Wisły Kraków, Arki Gdynia, Stali Rzeszów i Podbeskidzia, którym nie udało się awansować ostatnio, dołączyły takie marki jak: Polonia Warszawa, Lechia Gdańsk, Motor Lublin, Wisła Płock i Miedź Legnica. Co o tym sądzisz?

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Legia i Lech o „majstra”. Raków na razie „partido a partido”

Maciej Żurawski, ekspert Polsatu Sport: Faktycznie, zanosi się na jeszcze bardziej emocjonujący sezon, również dzięki tym mocnym markom. Być może nie wszystkie one będą liczyć się w walce o bezpośredni awans, ale o barażową szóstkę, o którą na ogół rywalizuje 10 zespołów. Lechia, Wisła Płock, Miedź Legnica będą chciały od razu wrócić do Ekstraklasy, podobnie jak Wisła Kraków, Bruk-Bet Termalica, Arka Gdynia czy Podbeskidzie. Olbrzymie aspiracje mają też GKS Tychy i GKS Katowice, a także Stal Rzeszów.

Beniaminkowie Polonia Warszawa i Motor nie mają wielkiej presji awansu w pierwszym sezonie po wejściu do Fortuna 1 Ligi, ale po cichu będą liczyć na taką szansę, by złapać się chociażby do barażów. Zatem jest bardzo dużo klubów z wielkimi aspiracjami, które na dodatek poparły je ciekawymi transferami.

Kto dla ciebie jest transferem sezonu Fortuna 1 Ligi?

Bez wątpienia Luis Fernandez, który z Wisły Kraków przeniósł się do Lechii. Nie znam kulisów, czy miał oferty z Ekstraklasy. Przypuszczam, że polski, rozwijający się piłkarz z podobnym dorobkiem strzeleckim, po nieudanej próbie awansu z klubem, rozglądałby się za klubem z Ekstraklasy. Tymczasem stało się coś nieoczekiwanego, bo najlepszy piłkarz Wisły Kraków, z imponującym dorobkiem strzeleckim, przeszedł do spadkowicza i nadal będzie grał w Fortuna 1. Lidze. To musiało być poparte obietnicami i aspektem finansowym.

Jakie inne ruchy transferowe zapamiętałeś?

- Widać, że kluby nie przespały transferowego lata. GKS Tychy wzmocnił się Bartoszem Śpiączką i Marcinem Szpakowskim. Ten pierwszy radził sobie nieźle nawet w Ekstraklasie. Ciekawe ruchy wykonało też Zagłębie Sosnowiec, pozyskując Kamila Bilińskiego z Podbeskidzia, Juana Camarę z Jagiellonii i Huberta Matynię. Na uwagę zasługuje też pozyskanie Adama Dei przez Górnika Łęczna. To ukształtowany piłkarz, z niezłym dorobkiem.

Czy Wisła Płock poradzi sobie z walką o powrót do elity, po tym jak przeszła rewolucję kadrową? Opuścili ją kluczowi zawodnicy: Dominik Furman, Jakub Rzeźniczak, Rafał Wolski, Marko Kolar czy Piotr Tomasik.

- Dla spadkowicza z Ekstraklasy Fortuna 1 Liga zawsze jest niezbadanym gruntem. Rok temu tę drogę przechodziła krakowska Wisła, która nauczyła się, jak postępować na zapleczu. Nie tylko dla Wisły Płock pierwsze kolejki będą niewiadomą. Dopiero po nich kluby się przekonają, czy muszą poczynić wzmocnienia czy obecny skład wystarczy.

Na razie wiemy, że sporo znaczących i jakościowo dobrych piłkarzy z Płocka odeszło. Tymczasem, według mnie, zespół po spadku, jeśli chce od razu awansować, musi się wzmocnić. W Wiśle Płock nastąpiło coś odwrotnego. Dlatego nie stawiam jej w gronie faworytów do awansu. Moim zdaniem, grozi jej zderzenie ze ścianą, choć na razie, przed pierwszymi meczami, to trochę wróżenie z fusów.

Po 13 latach Motor Lublin wrócił do Fortuna 1 Ligi. Pozyskał m.in. młodego napastnika Bruk-Betu Kacpra Śpiewaka, ma charyzmatycznego, ale momentami niesfornego trenera Goncalo Feio. Czego się spodziewasz po tej ekipie?

- Trudno powiedzieć, żeby Motor miał potencjał na walkę o Ekstraklasie. Pierwsza liga ma to do siebie, że jest strefa barażowa, do której dużo łatwiej się załapać niż do pierwszych, premiowanym bezpośrednim awansem miejsc. W tym kontekście nie należy przekreślać również Motoru.