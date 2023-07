Kto zagra w Lidze Narodów siatkarzy 2024? Terminarz meczów Challenger Cup w Katarze

Doha w Katarze będzie gospodarzem turnieju Challenger Cup siatkarzy. Ośmiu uczestników powalczy o zwycięstwo, które da awans do VNL 2024.

Rywalizacja w Challenger Cup toczyć się będzie na podobnych zasadach, jak w turnieju finałowym Ligi Narodów. Zwycięzcy w ćwierćfinałach zagrają w półfinałach, pokonane drużyny kończą rywalizację w imprezie. Drużyny rozstawiono na podstawie rankingu FIVB, z zastrzeżeniem, że gospodarz będzie rozstawiony najwyżej. Dzięki temu reprezentacja Kataru zagra w ćwierćfinale z najniżej notowaną Tajlandią.

Uczestnicy Challenger Cup siatkarzy 2023:

Turcja – mistrz Złotej Ligi Europejskiej 2023 /ranking FIVB – 12. miejsce

Ukraina – wicemistrz Złotej Ligi Europejskiej 2023 /ranking FIVB – 13. miejsce

Tunezja – najwyżej sklasyfikowana drużyna CAVB /ranking FIVB – 18. miejsce

Katar – gospodarz /ranking FIVB – 21. miejsce

Chile – najwyżej sklasyfikowana drużyna CSV wśród pretendentów /ranking FIVB – 24. miejsce

Chiny – najsłabsza drużyna Ligi Narodów 2023 /ranking FIVB – 25. miejsce

Dominikana – kwalifikacje w strefie NORCECA /ranking FIVB – 31. miejsce

Tajlandia – zwycięzca Asian Challenge Cup 2023 /ranking FIVB – 58. miejsce.

Kto faworytem? Z pewnością wysoko stoją notowania Turcji, która w poprzedniej edycji przegrała w finale z Kubą. Do tego grona należy również zaliczyć reprezentację Ukrainy; w ekipie ćwierćfinalisty MŚ 2022 doszło jednak w ostatnim czasie do pewnych zawirowań. W rozegranym pod koniec czerwca finale Złotej Ligi Europejskiej Turcja pokonała Ukrainę 3:2. Nie bez szans są też ograni w Lidze Narodów Chińczycy. Już w ćwierćfinale dojdzie do interesującego starcia Ukraina – Chiny.

Chiny, Dominikana, Tajlandia oraz Ukraina w Challenger Cup zagrają po raz pierwszy. Ubiegłoroczną edycję w Korei Południowej wygrała reprezentacja Kuby (3:1 w finale z Turcją), która w obecnym sezonie zdołała utrzymać się w Lidze Narodów. Sporą niespodzianką jest brak wśród drużyn rywalizujących w Aspire Ladies Sports Hall w Dausze reprezentacji Australii. Drużyna, która w poprzednim roku spadła z Ligi Narodów, w obecnym nie zdołała zakwalifikować się do Challenger Cup. W azjatyckich kwalifikacjach Australijczycy niespodziewanie przegrali w ćwierćfinale z Bahrajnem.

Terminarz meczów turnieju Challenger Cup siatkarzy 2023:

2023-07-28: Tunezja – Chile (piątek, godzina 10.00)

2023-07-28: Ukraina – Chiny (piątek, godzina 13.00)

2023-07-28: Turcja – Dominikana (piątek, godzina 16.00)

2023-07-28: Katar – Tajlandia (piątek, godzina 19.00)

2023-07-29: półfinał I (sobota, godzina 15.00)

2023-07-29: półfinał II (sobota, godzina 18.00)

2023-07-30: mecz o 3. miejsce (niedziela, godzina 15.00)

2023-07-30: FINAŁ (niedziela, godzina 18.00).

