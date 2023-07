Dominacja Chińczyków w skokach do wody na MŚ. Skrzek odpadła w kwalifikacjach

Chinka Chen Yiwen obroniła tytuł w skokach do wody z trampoliny 3-metrowej pływackich mistrzostw świata w Fukuoce. Kolejne miejsca na podium zajęły jej rodaczka Chang Yani i Kanadyjka Pamela Ware. Kaja Skrzek odpadła w kwalifikacjach, zajmując 33. miejsce.

24-letnia Chen w finale zgromadziła 359,50 pkt wyprzedzając młodszą o trzy lata Chang - 341,50 i Ware - 332,00.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny złoty medal Chin w skokach do wody na mistrzostwach świata w pływaniu

Skrzek w kwalifikacjach zdobyła 233,55 pkt co zapewniło jej dopiero 33. miejsce. Do półfinałów awansowało 18 najlepszych zawodniczek.

Chen poprzedni tytuł wywalczyła przed rokiem w Budapeszcie. Złota medalistka wraz z Chang Yani triumfowały kilka dni temu w skokach synchronicznych z trampoliny 3-metrowej. W Fukuoce trwa absolutna dominacja reprezentantów Chin w skokach do wody, którzy do tej pory wygrali wszystkie jedenaście konkurencji. Do rozdania w tej specjalności pozostały dwa komplety medali.

W pływaniu artystycznym w konkurencji drużynowej w programie dowolnym zwyciężyły Chinki (329,1687 pkt) przed Japonkami (317,8085) i Ukrainkami (256,2415). Polki nie startowały.

fdz, PAP