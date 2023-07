Reprezentacja na uniwersjadę w Chengdu po ślubowaniu. Adamkiewicz i Kozub chorążymi reprezentacji

– Oczywiście, dla mnie to wielki zaszczyt być chorążym reprezentacji. To moja trzecia i prawdopodobnie ostatnia uniwersjada. Do tej pory nie udało mi się być na otwarciu uniwersjady, więc teraz przynajmniej mam pewność, że będę. Uniwersjada to niesamowita przygoda i za każdym razem przywoziłam z niej wspaniałe wspomnienia. Mam nadzieję, że tak samo będzie i tym razem – mówiła Adamkiewicz.

– Zdecydowanie wracam na uniwersjadę po złoto, którego nie udało się zdobyć w Neapolu. Wtedy bolało, bo przegraliśmy finał, ale jestem pewien, że w Chengdu wszyscy liczymy na złoty medal. Taki jest cel – dodał Kozub, który będzie też kapitanem reprezentacji siatkarzy.

W uniwersjadzie udział weźmie blisko dwustu reprezentantów Polski, którzy będą rywalizować w trzynastu dyscyplinach sportu. – Zrobiliśmy wszystko, by sportowcy-studenci spełniający kryteria formalne i sportowe mogli spełniać swoje marzenia i ambicje. Mamy studentów z siedemdziesięciu uczelni. Z ostatniej letniej uniwersjady w Neapolu przywieźliśmy piętnaście medali. W tym roku także rywalizujemy na rok przed igrzyskami olimpijskimi, więc jest trochę kolizji terminów, ale udało nam się zbudować mocną reprezentację? Ile chcemy zdobyć medali? Jak najwięcej, jeśli będzie ich więcej, niż w ostatniej uniwersjadzie zimowej to będziemy bardzo zadowoleni – mówił Dariusz Piekut, szef polskiej misji uniwersjadowej.

Prezes Akademickiego Związku Sportowego, prof. Alojzy Nowak nie ukrywa, że jest dumny z faktu, że Akademicka Reprezentacja Polski jest mocna i liczna. – Jesteśmy bardzo dumni z naszych sportowców-studentów, którzy pokazują, co można osiągnąć mając pasję. Bardzo dziękuję sportowcom, wszystkim trenerom i ludziom, którzy pomagają odnosić sukcesy. I oczywiście dziękuję sponsorom, ale także podatnikom, bo dzięki nim możemy pozwolić sobie na wysłanie mocnej i licznej reprezentacji – mówił prof. Alojzy Nowak. Start biało-czerwonych w 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu wspierają m.in. sponsor główny Akademickiego Związku Sportowego PZU S.A., a także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

– Dla nas sport i wspieranie sportu jest bardzo ważne. Jesteśmy partnerem strategicznym AZS od 2021 roku i z dumą wspieramy ten związek. To największa organizacja studencka w Polsce. Jesteśmy dumni z waszych sukcesów. Cieszymy się z tych siedemnastu medali zimowej uniwersjady i teraz też trzymamy za was kciuki. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj z kolejnymi medalami, które przywieziecie z Chengdu – mówiła podczas konferencji prasowej Sylwia Matusiak, członek Zarządu PZU Życie.

W sumie w składzie Akademickiej Reprezentacji Polski jest 198 zawodniczek i zawodników. Po raz pierwszy od wielu lat Polacy będą reprezentowani aż w czterech turniejach w sportach drużynowych – siatkówce kobiet i mężczyzn oraz koszykówce kobiet i mężczyzn. Najliczniejszą kadrę tradycyjnie stanowią lekkoatleci, których w Chinach wystartuje czterdzieścioro czworo. W składzie jest sporo utytułowanych zawodników, nie brakuje w niej także medalistów poprzedniej uniwersjady, m.in. kulomiota Konrada Bukowieckiego, strzelczyni Natalii Kochańskiej, siatkarza Łukasza Kozuba, szermierza Wojciecha Kolańczyka czy taekwondzistki Patrycji Adamkiewicz.

– Lecę tam z myślą, by zdobyć trzeci medal. Przez ostatnie pół roku walczyłem ze zdrowiem, ale wracam do formy i mam nadzieję, że już na uniwersjadzie forma będzie zwyżkowała. Jeśli będę zdrowy i nic nie będzie mnie bolało to nie powinno być problemów z dobrym wynikiem – powiedział Konrad Bukowiecki.

W uroczystości pożegnania Akademickiej Reprezentacji Polski udział wzięła Wei Jiao, radca do spraw kultury i sportu Ambasady Chin w Polsce. – Przede wszystkim w imieniu ambasady bardzo serdecznie witam reprezentację Polski na uniwersjadę w Chengdu i życzę powodzenia. Dziękuję tak liczną reprezentację, bo wasz występ na pewno zrobi wrażenie na publiczności i wzmocni polską-chińską przyjaźń – mówiła Wei Jiao.

31. Letnia Uniwersjada w Chengdu, która w oficjalnej nazwie ma zachowany rok 2021, rozpocznie się 28 lipca i potrwa do 8 sierpnia. Do tej pory z letnich uniwersjadach polscy sportowcy-studenci zdobyli 357 medali – 98 złotych, 118 srebrnych i 141 brązowych. Cztery lata temu w Neapolu biało-czerwoni wywalczyli 4 złote, 2 srebrne i 9 brązowych krążków.

Informacja prasowa