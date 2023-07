Na ten dzień czekali wszyscy kibice sportów walki w Polsce. Przed nami bowiem gala UFC w Londynie, podczas której w pojedynku wieczoru Marcin Tybura (24-7, 9 KO, 6 SUB) zmierzy się z Tomem Aspinallem (12-3, 9 KO, 3 SUB). Transmisja w Polsacie Sport Extra oraz Polsacie Box Go.