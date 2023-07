Jak wyglądała ostatnia walka Marcina Tybury w UFC? (WIDEO)

Marcin Tybura (24-7, 9 KO, 6 SUB) już 22 lipca wystąpi w walce wieczoru gali UFC Fight Night w Londynie. Ostatnio Polaka widzieliśmy w oktagonie w lutym, kiedy to pokonał Blagoya Ivanova (19-6, 1 NC, 6 KO, 6 SUB). Przypomnijmy sobie tamten pojedynek.