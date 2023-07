Skibiński: Z każdym rokiem moje szanse na UFC spadają

W piątek 21 lipca Daniel Skibiński (19-8, 6 KO, 2 SUB) po raz czwarty wejdzie do klatki Cage Warriors. Rywalem Polaka będzie Madars Fleminas (11-4, 5 KO, 1 SUB). W rozmowie z Polsatem Sport zawodnik Ankosu przyznał, że jego szanse na dostanie się do UFC spadają z każdym rokiem.